H＆M、MANGO夏季折扣比5折還低！小CK「夯款手袋」通通7折

記者王則絲／綜合報導

購物節永遠不嫌少，前陣子618年中慶還沒買夠的朋友們，在ZARA展開特價活動後， H&M與MANGO現在也加入了夏季折扣的戰局，包括度假風的洋裝、炎夏必備的涼上衣⋯⋯全都有5折起的優惠，其中更不乏百元的單品。而小資女孩們的愛牌CHARLES & KEITH也正值季末特惠，有眾多熱賣的夯款手袋、鞋款下殺7折。

▲H&M背心上衣特價150、100元、洋裝特價300元。（圖／品牌提供）



H&M自22日起夏季折扣已開跑，涵蓋男、女、童裝，以夏日必備的涼快基本款背心、上衣，以及各式的洋裝為主，而現在正是穿上這些服裝的好時機。例如今年非常流行的削肩背心，單穿或做層次搭配都很時髦，只要百元價格即可入手，包色也不心痛；數款熱賣的花卉洋裝，也祭出比5折更低的優惠，約300～350元就有許多選擇。

▲MANGO特價系列下殺5折起，眾多單品現省千元。（圖／品牌提供）



MANGO同樣自22日起進入夏季折扣，以春夏實穿的系列，像是度假浪漫風情和熱帶花卉的洋裝、歐美風格的宮廷袖馬甲上衣，另外也替上班族的俐落衣裝增添不少夏季色彩，包括飽和度高的嫩黃西裝、寶藍背心，粉色、紫色的闊腿修身褲，全都有納入優惠。

▲小CK Luna 肩背包NT＄2,390，特價NT＄1,670、Enya 拉鍊肩背包NT＄2,390，特價NT＄1,590。（圖／翻攝官網）



CHARLES & KEITH（簡稱小CK）官網與門市目前也正值季末優惠期間，不光是先前代言人Krystal（鄭秀晶）曾示範的夯款手袋下殺7折，才剛推出不久的夏季限定涼鞋、跟鞋亦加入促銷，還有些過季卻依然時髦的鞋款更有低至6折的好價格，趁這個時候來挖寶最划算。

▲小CK Electra 套趾高跟涼鞋NT＄2,190，特價NT＄1,750、粗鍊娃娃鞋原價NT＄1,690，特價NT＄1,010。（圖／翻攝官網）



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