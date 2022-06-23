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風・Luxury／潛水錶酷炫出擊　增全日曆月相功能更實用

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▲▼潛水錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶潛水系列DIVER X 鏤空腕錶勁黑款，810,000元。（圖／雅典錶提供）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近幾年大風行，已不限水上水下運動或休閒時光才能佩戴，不少款式與上班造型也能完美搭配，除了外型選擇豐富，機芯同樣下足功夫，必備的絕佳防水性外，還加入全日曆月相等實用功能，或是提供長動能，讓佩戴者無憂。

更酷炫
雅典錶（Ulysse Nardin）近期強打嶄新與環保材質，推出限量175只的DIVER X 鏤空腕錶勁黑款，以超輕航空級材料的黑色碳正離子材料（Carbonium®）打造，搭配黃色橡膠錶帶以及從廢棄漁網中回收再生的聚醯胺紗線編織而成黑色R-STRAP錶帶；最吸睛是鏤空面盤上標誌性「X」字樣結構，展現酷炫風格，防水200米。

▲▼潛水錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚深潛器全日曆月相腕錶鈦金屬鍊帶款，586,000元。（圖／Blancapain提供）

增功能
提到潛水錶中的經典，不能不提Blancpain（寶珀）1956年問世的五十噚系列，今年為招牌錶款增添新功能，推出五十噚深潛器全日曆月相腕錶，共有18K紅金錶殼搭配漸變式藍色面盤、鈦金屬錶殼搭配碳灰色面盤2種款式，同樣具防水300米規格，但加入實用功能後為日常佩戴更添便利性，最特別的是機芯的日期機制配備安全系統，因此有別於一般日曆腕錶，此錶款的錶主可在任何時候調校腕錶而無須擔憂誤損機芯。

▲▼潛水錶 。（圖／公關照）▲▼潛水錶 。（圖／公關照）

▲德國航海運動員Boris Herrmann佩戴格拉蘇蒂原創的SeaQ大日曆腕錶不鏽鋼腕錶，389,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）

長動力
德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）與德國航海運動員Boris Herrmann自2020年起開始合作，他戴上防水300米的SeaQ Panorama Date大日曆腕錶，經過80天的單人環球海上航行，成為德國首位挑戰法國旺代不靠岸單人環球航海賽成功的選手。錶款特色是配備動力儲存長達100小時的機芯，通過嚴格的氣密性測試，而在水下不僅精準且容易閱讀，數字、時標與指針均採用Super-LumiNova®夜光塗層，搭配抗刮陶瓷的旋轉錶圈，才能通過海洋運動的嚴苛考驗。

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關鍵字：

風Luxury, 潛水錶, 雅典錶, Blancpain, 格拉蘇蒂原創

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