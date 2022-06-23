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直播／LV「貨車包」可愛爆棚　2023春夏男裝到底誰設計的

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▲LV 2023春夏男裝秀，在巴黎羅浮宮舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2023春夏男裝秀，即將在台灣時間6月23日晚上8點30分登場，大家這回關心的不只是設計，更想知道繼任的男裝創意總監是否會浮上檯面，目前官方已透露了幾件新系列中的作品，包括色彩鮮豔的經典硬箱、全新Keepall旅行袋，還出現超可愛的「貨車包」，吊足胃口。

▲LV 2023春夏男裝。（圖／翻攝LV IG）

▲提箱變成包，還做成貨車模樣，超級可愛。（圖／翻攝LV IG，以下同）

2022秋冬系列是已故男裝藝術總監Virgil Abloh最後的遺作，2023春夏應是新開始，但LV遲遲未宣布由誰接掌大位，根據外媒推測，呼聲最高的是曾入圍2017年LVMH Prize的英國籍設計師Martine Rose，日前她在倫敦辦秀，LV執行長Michael Burke現身坐在頭排欣賞，也讓傳言更甚囂塵上。

▲LV 2023春夏男裝。（圖／翻攝LV IG）

▲Keepall旅行袋的浮雕圖案充滿特色。

▲LV 2023春夏男裝。（圖／翻攝LV IG）

▲經典硬箱顏色鮮豔搶眼。

男裝的變化越來越多也越來越有趣，LV 2023春夏系列搶先曝光的包包就相當吸睛，從經典開啟新話題，硬箱堪稱LV的精神領袖，Courrier Lozine trunk
染上紅、綠、黃色，個性相當鮮明，Keepall旅行袋上的Monogram、裝飾都如浮雕一般，還有一只充滿創意的「貨車包」，小提箱變身貨車車廂，加上彩虹、雲朵圖案，讓人忍不住想尖叫喊「好可愛」！

台灣時間6月23日晚上8點30分，記得上線看LV 2023春夏男裝大秀，相信會有更多驚喜，令人期待。

▲LV 2023春夏男裝。（圖／翻攝LV IG）

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關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 2023春夏, 男裝, Martine Rose

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