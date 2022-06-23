「愈沒本事，對另一半要求就愈多」　4個識人技巧讓你決定愛

▲從一些小事可知道性格，這樣的觀察往往是最準。（圖／WUNDERSTOCK、unsplash）

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其實愛情不光只是靠運氣的，或許相遇是種命運，但相處絕對可以靠觀察，30歲後愛情的投資需要更精準的處理方式，因為我們漸漸地想發展一段長久的模式，其實從幾個小地方可以觀察到對方的個性，若不是對的人就什麼都不對，「愛不能克服一切」這句話要好好的記起來。

「愈沒本事，對另一半要求就愈多」

大部分的人是這樣的，若自己可以照顧自己，自然不會想要依賴別人，除非是不常獲得這類成就感的人，總是要求身邊的人多做一點，別被美麗的話術蒙蔽了，「希望你更好」的這種理由想一想，實在脆弱的不堪一擊，好好思索你是否在未來仍願意承受這些要求吧。

「想知道他人品，可以先看他的錢品」

錢買不到幸福，但所有人仍需要跟錢打交道，所以錢是最直接的照妖鏡，一個人怎麼用錢，可以直接反映他的性格，借錢會不會還？是不是很小氣、斤斤計較？是不是取之有道？會花在什麼地方？會不會佔人家便宜？觀察這些，你心裡會有一把尺浮現。

「真正下定決心要做，不會掛在嘴邊」

試想你真的對一件事認真決定要做，會默默嘗試、看看能不能完成它，絕對不會大聲嚷嚷，會在未完成或是還沒做之前就公告周知，理由不啻是想先看看他人的反應，其實沒有真的想做，或是想透過眾人壓力完成，那就是自我決心不足，九成注定會失敗。

「習慣一人生活的人，多半是因為清楚自己想要什麼」

很多人在等愛時，會與寂寞相處，他們一個人吃飯、一個人逛街、一個人看電影，這類的人會好好照顧自己，是因為他們多半清楚自己想要什麼，他們了解自己，也會知道為何自己喜歡你，但也要有心理準備，因為他們不會隨意改變自己的節奏，此時從個性原本契合就顯得相當重要。