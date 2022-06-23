具俊曄甜擁性感裸肩的大S　48萬勞力士潛水錶跟著搶鏡

▲具俊曄甜蜜摟著大S，大S的珍珠長耳環很吸睛。（圖／翻攝tvN）



記者陳雅韻／台北報導

韓團「酷龍」52歲成員具俊曄於tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開追回20多年前舊愛大S的愛情故事，並分享多張他奔來台灣與老婆大S合體的甜蜜照，讓粉絲一睹久未公開露面、曾有「美容大王」之稱的大S依然漂亮時尚，而在小S化妝師亞歷在IG分享的家宴照中，他更甜蜜摟著大S，露出要價485,500元的勞力士Oyster Perpetual Submariner潛水腕錶。

▲具俊曄夫婦設家宴款待親友，大S以露肩黑白連身褲搭配閃亮項鍊與耳環。（圖／翻攝tvN）

大S的新婚照共有2套造型，一套是身穿澳洲婚紗品牌Rachel Gilbert的露肩珊瑚粉色禮服搭配Sergio Rossi綠色尖頭高跟鞋，搭配不規則珍珠造型長耳環；另一套宴請陳建州、范瑋琪等好友的家宴上，則穿性感裸肩的黑白連身褲，同時戴上浮誇的大件閃亮項鍊、造型如太陽光芒四射的耀眼耳環，兩套造型均搭配網紗髮箍增添新娘氣息。

▲具俊曄緊抱大S曬恩愛，戴著485,500元的勞力士錶。（圖／翻攝happyyali IG）





▲具俊曄戴著勞力士Oyster Perpetual Submarine Date腕錶，487,500元。。（圖／勞力士提供）

同樣熱愛時尚的具俊曄，則將手搭在大S的香肩上甜蜜擁抱，不僅閃瞎眾人，他手腕上的勞力士錶也跟著搶鏡，他不是選炒到天價的「黑水鬼」與「綠水鬼」，而是同為Oyster Perpetual Submariner潛水腕錶，但是黃金與精鋼的雙色材質，搭配皇家藍面盤與錶圈，更加出色，也彰顯他獨到的品味。

▲大S與具俊曄一起秀刺青婚戒。（圖／翻攝happyyali IG）

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