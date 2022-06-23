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GD無預警曝光超美「花鞋」Air Force1　INVINCIBLE三方聯名鞋第二波登場

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記者王則絲／台北報導

G-Dragon（權志龍）主理品牌PEACEMINUSONE與NIKE合作打造的「Kwondo 1」才於近日曝光了全新的黑白「Panda」配色，馬上GD又在IG上無預警曝光了一款上頭佈滿手繪花朵的NIKE Air Force 1，難道是新聯名鞋款要出現了嗎？此外，潮流選貨店INVINCIBLE將於6月25日再度推出上回熱賣的三方聯名鞋款，「INVINCIBLE X NEIGHBORHOOD X adidas Originals CAMPUS」的白色款新配色，同樣值得潮迷關注。

▲GD鞋、Invinceble三方聯名鞋。（圖／翻攝自IG）

▲PEACEMINUSONE與NIKE的聯名鞋款「Kwondo 1」新配色曝光。（圖／翻攝自IG@sneaker.spook）

GD主理品牌PEACEMINUSONE與NIKE的聯名鞋款「Kwondo 1」，在去年首次推出純白款式時，在各地都搶翻了，最近有爆料帳號指出，「Kwondo 1」將推出新的黑、白熊貓配色「Panda」，將鞋款招牌的大鞋舌、Swoosh、鞋底、牛津雕花輪廓與內裡改以黑色呈現。

▲GD鞋、Invinceble三方聯名鞋。（圖／翻攝自IG）

▲GD鞋、Invinceble三方聯名鞋。（圖／翻攝自IG）

▲GD在IG上無預警曝光了一雙NIKE Air Force 1「花鞋」。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

而不久後GD本人在IG上曝光了一雙鞋，卻不是消息中的Kwondo 1，而是上頭佈滿紅色、黃色手繪花朵圖案的NIKE Air Force 1鞋款，鞋舌處的PEACEMINUSONE Logo擺明了是聯名鞋款，引起粉絲們的關注與討論。不過其實這雙鞋並不是首次出現，在2017年時曾由設計師KB LEE曝光過，原先應只有GD與同團好友TOP擁有，但是在這個時間點又被GD給曝光了出來，或許代表著未來將有可能量產販售，不過目前就沒有更多新消息了。

潮流選貨店INVINCIBLE在去年展開一項與NEIGHBORHOOD、adidas Originals三方合作的企劃，推出了一款聯名鞋「INVINCIBLE X NEIGHBORHOOD X adidas Originals CAMPUS」，以帥氣的黑魂外型呈現，而近日INVINCIBLE再度宣布三方聯名迎來第二波動作，該雙熱賣的鞋款將改為白色皮革、麂皮與蛇紋皮拼接打造，延續鞋底閃電圖案以及鞋舌上的三方聯名鳳凰標誌，將在6月25日於台北、台中、高雄的INVINCIBLE開賣。

▲GD鞋、Invinceble三方聯名鞋。（圖／翻攝自IG）

▲GD鞋、Invinceble三方聯名鞋。（圖／翻攝自IG）

▲INVINCIBLE® x NEIGHBORHOOD® x adidas Originals CAMPUS，NT＄4,280。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GD, PEACEMINUSONE, NIKE, 聯名, Air Force 1, 花鞋, INVINCIBLE, adidas

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