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女孩必備！7款高CP值養髮護膚品讓第一印象大加分　好感度飆升

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文／女子學

古者有云：「女為悅己者容。」外表，通常是我們認識人的第一步，先不論美醜，但一個人的氣色、髮型，終究關係著別人看自己的第一印象。雖說現代女性不再只為了喜歡的人打扮，更多時候是為了呈現個人光采，不管是略施薄粉或是素著乾淨的臉龐，只要感到自在愉悅，便會自然地散發自信。

其實，打扮之餘，最重要的是要把皮膚、頭髮照顧好，才能更有底氣地與人交際。本篇邀請擁有15年以上妝髮資歷，不僅是人氣新祕，還是眾多網紅、雜誌編輯的御用妝髮造型師，現經營湘琦媽咪粉絲團的李湘琦以自身經驗推薦多款髮品、皮膚保養品，讓我們透過「好的」保養品做呵護，隨時展現最好的自己。

除了適合的髮品外，也別忘了養護頭皮

洗完澡後，看著頭髮堵住排水孔，心情也跟著不好，現代人因外在環境和壓力影響，很容易有掉髮、斷髮、髮量稀疏等困擾。湘琦老師推薦3款養護髮品，希望能藉由調理頭皮來改善，讓人找回自信。

1. 50 惠養髮精華液

▲50惠養髮精華液（圖／50惠官網）

作息不正常、壓力大、頭髮染燙……是造成頭皮老化的常見因素，隨著年齡漸長或產後而有落髮狀況，湘琦老師推薦蘊含五十種珍貴養潤成分的「50惠養髮精華液」讓頭髮有健康的生長環境。此款養髮精華液建議一日使用兩次，像是早上於頭髮做造型前，或晚上洗髮後，將頭髮擦到半乾，噴適量在頭皮，然後用指腹以畫圈方式輕輕按摩，加速頭皮吸收精華液。

2. 黑淬絲

▲黑淬絲賦活洗髮精（圖／黑淬絲官網）

日系職人品牌「黑淬絲」與台灣專業沙龍髮品廠商合作兩款無矽靈的洗髮精，「咖啡因控油護色賦活洗髮精」適用於重度油性、細軟髮、脆弱扁塌髮者；而「漢方豐盈強健賦活洗髮精」則是適合油性、細軟髮質者，尤其是能幫助染燙髮達到保濕護色的效果。

湘琦老師說，黑淬絲洗髮精有著微微的香氣，而且很好起泡，泡沫也很細緻，洗完後潔淨度很夠、無澀感，頭髮不糾結，吹乾後既蓬鬆又柔順，頭皮也很清爽。此外，再搭配使用「植萃賦活養髮液」以加強頭皮護理，將洗後的頭髮擦至半乾，再把養髮液噴灑於頭皮並用指腹輕輕按摩，促進活化及滋養髮絲。健康的頭髮是造型的基礎，一頭豐盈的秀髮對於整體形象絕對是大加分。

3. AVEDA 蘊活光萃 Omega5 高效精華

▲AVEDA蘊活光萃Omega5高效精華（圖／AVEDA官網）

全球一度熱銷缺貨，有「秀髮逆齡奇蹟」之譽的「蘊活光萃Omega5高效精華」是日韓造型師人手一瓶的免沖洗護髮品。身為妝髮造型師，湘琦老師也一試成主顧，她分享自己的經驗，講起之前不管是自己還是幫模特兒整理頭髮時，遇到髮絲毛躁或是較為乾澀的情況，只要在微濕狀態噴上高效精華後，再吹乾，頭髮就會變得滑順柔亮。

從內到外，全方位的皮膚保養

解決頭髮的困擾外，皮膚的保養也不能少，為了修護老化、日照傷害等問題，湘琦老師分享了從用到喝的4款保養品，以維持緊實又光滑的肌膚。

1. Fillerina 撫紋豐盈日晚霜

▲Fillerina 撫紋豐盈日晚霜（圖／Fillerina Taiwan 粉專）

Fillerina為瑞士科研品牌研發的明星系列，其中「撫紋豐盈日晚霜」內含獨家滲皮技術的6重多分子玻尿酸及多胜肽，分層滲透至皮膚內補水，維持肌膚的緊實度與彈性。晚上睡前使用晚霜，讓保濕抗皺因子修護肌膚每個角落，達到深層鎖水，到了早上再用日霜接續晚霜的滋養效果，可以長時間對抗紫外線、空調等外在侵擾。

湘琦老師表示，晚霜質地接近乳霜，日霜偏向較水感的乳液，兩者都很好吸收，而且保濕度很夠，也不會油膩，最重要的是它的鎖水度很好，很推薦給長時間坐在冷氣房的上班族。

2. 森下仁丹頂級膠原飲

▲森下仁丹頂級膠原飲（圖／森下仁丹官網）

膠原蛋白是維持美麗肌膚的關鍵，但是隨著年歲漸長開始流失，為了讓肌膚保有彈性，平時就要多做補充。湘琦老師在喝「森下仁丹頂級膠原飲」之前，對膠原蛋白的印象是有腥味的，沒想到入口後的酸甜味，讓她直喊順口好喝。

湘琦老師補充，這款膠原飲不同於市面上的膠原蛋白型態，膠原量高達25%，還使用雙水解技術，將膠原蛋白轉為小分子，讓人體更好吸收，從基底保養讓肌膚上妝更服貼，妝感更持久自然。

3. 嬌蘭皇家蜂王乳平衡油 3G

▲嬌蘭皇家蜂王乳平衡油 3G（圖／嬌蘭官網）

嬌蘭的全新第三代「皇家蜂王乳平衡油3G」以全新3+1蜂蜜成分打造動態「黑蜂修護科技」，讓肌膚能更快速修護。湘琦老師介紹，無論是熟齡或是肌膚偏乾的女性，可透過成分中的蜂王乳有蛋白質、脂質、維他命B3和B5等高濃度營養分子，為缺乏油脂的肌膚帶來潤澤。另外，這款平衡油不只能在化妝前或是晚上保養時單擦使用，也可混搭任一款精華、化妝水、乳液，甚至在粉底液加入一滴使用，幫助上妝的服貼度。

4. 理膚寶水B5全面修復霜

▲理膚寶水B5全面修復霜（圖／理膚寶水官網）

有「必備萬用霜」之稱的「B5全面修復霜」，成分中有高濃度5%的維生素原B5和有修復效果的積雪草苷等，可幫助護膚保養。做為長期愛用者，湘琦老師表示「B5全面修復霜」溫和低刺激，不只敏感肌適用，連嬰幼兒都可以使用，她提到之前曬傷，也是在厚敷此款後就消熱退紅了，效果非常好；在化妝做造型時，遇到皮膚較敏感的人，就會把「B5 全面修復霜」當作乳液使用，薄塗一層後再上妝降低過敏機率。

湘琦老師強調：「保養品不是貴就好！」；「我看過有些人雖然有在保養，但皮膚狀況還是不好，說到底就是因為飲食、作息習慣都不好所造成的。」所以，早睡不熬夜、多喝水，才是最基本也最重要的保養，只有作息正常，還有做好體內環保，皮膚才會好。

延伸閱讀

詢問度超高！姊妹圈大推的 5 款熱賣洗髮精：日系黑淬絲、韓系 Elastine…深入修護散發清新氣質

讓頭髮＂森＂呼吸！精選 4 大「植萃」養髮聖品，打造蓬鬆、滑順的秀髮就靠大自然的呵護

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 養髮, 護髮, 髮品

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