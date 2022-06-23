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夏季高顏值美飲登場全部想打卡　優格杯還能DIY美翻了！

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▲夏季顏值冰飲。（圖／各業者提供）

▲夏季顏值冰飲光看就療癒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

剛過夏至，準備迎接體感熱浪來襲，連鎖咖啡與茶飲近期推出多款夏季新飲，包括怡客與悅氏聯名系列、萬波回歸楊枝甘露、豆留森林昭和風情飲品，以及明日咖啡 X HYDY 夏日海灘咖啡館的主題杯飲，口感顏值全都有，讓人想打卡打整輪啊！

▲夏季顏值冰飲。（圖／各業者提供）

怡客咖啡
怡客咖啡近期與悅氏礦泉氣泡水聯名的夏季5款新品，包含從咖啡到可爾必思氣泡飲都有得選，包括西西里香檸氣泡咖啡、湖鹽香檸可爾必思氣泡飲、少女莓果可爾必思氣泡飲、清爽柑桔可爾必思氣泡飲、甜美荔枝可爾必思氣泡飲，利用氣泡與水果風味，搭配可爾必思帶出多層口感，均一價110元。

▲夏季顏值冰飲。（圖／各業者提供）

85度C
85度C今年夏天推出香檸氣泡咖啡，主打使用新鮮檸檬汁，特調氣泡咖啡，帶出酸酸甜甜、清涼爽口的口感，檸檬的香氣也平衡了咖啡的苦澀味，連不愛喝咖啡的人都能接受，大杯售價75元，為保持完美風味，只提供冰飲且冰塊不提供調整喔。

▲夏季顏值冰飲。（圖／各業者提供）

萬波島嶼紅茶
萬波島嶼紅茶的「楊枝甘露」再度回歸，使用芒果、西米露、椰漿和紅柚為主要原料，消費者還可依照個人喜歡選擇加小芋圓，芒果則是由愛文芒果製作，香氣濃郁，今年還加碼推出了另一款芒果系列飲品「玉凍芒果露」，以芒果搭配清香碧螺春綠茶，保有香甜風味與綠茶的清新淡雅，最後添加萬波招牌愛玉凍。楊枝甘露售價中杯70元、大杯80元；玉凍芒果露售價中杯50元、大杯60元。

▲夏季顏值冰飲。（圖／各業者提供）

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林
呼應豆留森林的日式建築，今夏推出昭和時期具代表性的飲品冰淇淋蘇打，首款主打「冰淇淋蘇打 彈珠汽水」，特殊的懷舊風味與清透色澤，頗有風情；「冰淇淋蘇打 青蘋果風味」則以酸甜清爽的青蘋果醬與冰涼蘇打水調和，搭配著香草冰淇淋、金平糖與甜筒軟糖，像到了京都老店一般回味。

▲夏季顏值冰飲。（圖／各業者提供）

明日咖啡MOT CAFÉ 
位於台北明日聚落內的明日咖啡MOT CAFÉ，近期與加州環保時尚水瓶品牌HYDY合作，於8／5前打造限時快閃的夏日海灘咖啡館，並推出期間限定的「黃瓜萊姆特調MOJITO」和「DIY夏日水果優格杯」，均以HYDY雙層玻璃蛋杯呈現兩款主題杯飲，以一絲黃瓜清新鮮甜為引，再揉合薄荷、萊姆及汽泡多層次口感；優格杯則以當季水果、穀物麥片和濃郁無糖優格層層堆疊，加上小巧DIY材料盤好玩又好吃。

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