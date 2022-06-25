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願我們都能找到自己的「樹洞」！善用3個途徑，推敲平靜身心的所在之處

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文／女子學

還記得2021年金曲歌后田馥甄獲獎後的感言嗎？「麥克風是我的樹洞，讓我把無人知曉、不能說的心事，唱進歌裡，得以傾吐，在這個不容易的世代，我要祝福每一個人，希望你們找到屬於你們的樹洞，身心安適、一切安好。」

在面對悲傷、沮喪、失落、難過、失望、惆悵……的時候，我們多會選擇一個人，可能是不想讓人看見自己脆弱的一面，更有可能是需要一份療癒的「心理慰藉」，藉以擁抱並鼓舞不完美的自己。至於，要透過什麼的方式，讓我們能在自己的「樹洞」裡暫時放鬆、受到撫慰，相信大家都有獨道的做法或媒介；對Hebe來說，唱歌就是她的樹洞，不管外在多紛擾、內在多紛亂，只要拾起麥克風唱歌，就能得到釋放，那麼，你的方法是什麼嗎？又或者，還在尋尋覓覓呢？

1. 從日常選擇內推演

▲生活，是由無數個選擇所形成的綜合體（圖／《我的出走日記》劇照）

生活，是由無數個選擇所形成的綜合體，這些選擇有好有壞、有捨取、有不甘，生而為人的我們，接受了自我所選，在繁瑣的日子裡，理出一套適合的模式，周而復始地譜出人生的故事。也因此，透過「選擇」來找尋自己的樹洞，更是一項常見的方法。

仔細想想，既然選擇了某些事、某些物，就代表我們對它們的本質並不討厭，或許稱不上喜歡，但還在可接受的範圍內。舉個例子來說：比起逛街，反而更喜歡在閒暇時逛書店，買買書、吸取閱讀所帶來的資訊或啟發，那麼「逛書店」、「書本」、「閱讀」很有可能就是你的樹洞。從旁推敲、思考做這些選擇的原因，再進而多方嘗試，看看自己在哪種環境最能放鬆。

2. 從興趣裡深入延伸

▲做自己熱愛的事（圖／田馥甄Hebe粉專

這點相對地就更直接了！人生中總有那麼一件事情，值得我們奮不顧身地去努力、去學習，即使知道過程會很辛苦、成功會得來不易，但只要是能做自己熱愛的事，一切都在所不惜，你是否曾有過類似的感覺呢？

如同Hebe在歌聲找到釋放、戴資穎在羽球綻放生命、魏德聖透過電影說故事、李天鐸以房子訴之建築美學……。編輯相信，每個人都有與生俱來的天賦，有些事情A做起來很吃力、B做起來卻很拿手，「天生我材必有用」，在興趣中經營個人價值、深入延伸探索品味，並在寂寞難耐、痛苦難受時，暫時躲進興趣的溫床裡，什麼都不要想地讓自己好好享受，體驗在喜愛之事中的暢快與紓壓

3. 從客觀建議中探討

▲（圖／《我的出走日記》劇照）

「樹洞」用來比喻能在我們身心靈疲憊時，那個可以短暫休息的棲身之所，它可能是一個特定的場域、一項喜歡的興趣、一首動人的歌曲；不過，如果本身對於生活與人生沒有太大的想法，又應該如何找到自己的樹洞呢？

此時，第三方的建議就變得格外重要！我們常說：「當局者迷，旁觀者清」，適時採納、聽聽身邊人的意見，藉由他人的建議或耳語，覺察自己、認識自己，即便要找到樹洞並非容易，但至少可以有個客觀的角度，釐清種種悲傷痛苦的成因，再慢慢尋求化解的方法，一步步消化。

人屬於五感動物，面對情緒感受是非常強烈的，偶有不愉快的負面能量出現是很正常的行為，只要能找出適當的排解方式、一一釋出那些對內外在有害的「物質」，每天又是全新的開始。那麼，你的樹洞在哪裡呢？想必一定是一個既溫暖又充滿力量的地方吧！

延伸閱讀

焦慮源於缺乏自信！3 個正向觀點：認同每個選擇，摸索平衡的心態調整

人生不再迷惘！4 要點找到自己的興趣，重拾自信與對生活的熱情

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 樹洞, 平靜, 生活

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