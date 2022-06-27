聲寶音波牙刷兩組1198元→599元　震動2.8萬次淡化牙漬好有感

文／C編

口腔清潔很重要，不但能遠離蛀牙，也讓口氣清新，一口美齒絕對是自信來源，也受到大家的歡迎，「Her森森」推出「SAMPO聲寶時尚型晶鑽音波震動牙刷」兩入組原價1198元、特價599元，平均一件300元有找，每組附5個刷頭，超激下殺，當然要幫全家人換新。

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▲SAMPO聲寶 時尚型晶鑽音波震動牙刷（共附5刷頭），原價1198元、特價599元，點我購買。



SAMPO聲寶這款震動牙刷，採用超高速微震動設計，每分鐘有2萬8000次震動，音波潔淨，可以高效淡化牙漬，呵護牙齦健康，去除牙菌斑，只要輕輕貼放在牙齒上，就可以立刻清除牙垢，轉數可以達到15000轉，即可產生具有音波效果的震動。

震動牙刷專為東方人口腔設計，可以深入清潔難刷部位，靈活清潔口腔盲區，外圍的山形刷毛，有效去除髒污，嚴選杜邦刷毛，追求更加舒適的清潔感受，能將牙菌斑跟牙漬清除，使用起來柔軟舒適。

另外，還擁有智能定時提醒功能，每刷30秒就提醒清潔下一個區域，最長2分鐘定時，可以確保均勻清潔整個口腔，同時採用防水橡皮設計，整支都擁有防水性能，所以不用擔心沒辦法碰到水等問題，相當方便使用。

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「Her森森」推出「SAMPO聲寶 時尚型晶鑽音波震動牙刷（共附5刷頭）」，兩入組原價1198元、特價599元，乾電池式的設計，只要一顆4號電池就可以使用長達兩個月，非常省電，僅33g的超輕量化設計，可以輕鬆清潔牙齒無負擔。