曬不黑也曬不老！夏季「最強防曬」集合，別讓美白白做工

記者曾怡嘉／台北報導

許多人在追求美白的時忽略了防曬才是關鍵的第一步，夏天強烈的紫外線不僅會讓肌膚曬傷，還會使肌膚老化，產生黑斑、皺紋及曬黑等問題。因此防曬絕對不容忽視，否則擦再多的美白都沒用，盤點夏季話題防曬一次看。

▲Acorelle 唯有機 全護植萃防曬乳SPF50，100ml，1,250元。

含高比例二氧化鈦的物理性防曬，幫助防止肌膚曬黑、曬傷及老化，高達98%天然成分，蘊含有機水黃皮籽油、橄欖果油、薑黃等植物精華和活性抗老配方，將有機蜂膠及有機花粉調和成天然抗氧化劑，延緩肌膚衰老及細紋產生。

▲ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX限定設計款，SPF50+/PA++++，90g，850元。

ALLIE首度與史努比限定合作，把防曬的可愛檔次拉到最高，推出2款防曬與6款獨家包裝，包裝環境友善，防曬乳含海洋友善配方，打造全能防曬。

▲SHISEIDO 新豔陽．夏 亮妍防晒妝前乳，SPF50+/PA+++，30ml，1,550元。

專為都市豔陽設計，革命性雙效光能轉換科技TM，添加螺旋藻能量精華，將對肌膚有害的陽光UVA/UVB，轉化為對肌膚有益的美肌光。

▲理膚寶水 全護極致抗油光防曬亮白乳UVA PRO，SPF50+/PA++++，30ml，990元。

擁有極高抗UV防曬防護力、為第一支應用太空科技防曬，長效控油清爽不黏膩、提亮膚色展現自然明亮美肌等多項功能於一身，是多功能型抗UV輕美肌防曬防護新選擇。

▲SHISEIDO 金鑽高效防曬露N 4X 漫威，SPF50+/PA++++，60ml，950元。

安耐曬成分全新升級，輕盈水潤質地，即便佩戴口罩也能讓肌膚大口呼吸，今年更與MARVEL漫威英雄攜手推出聯名限定版，獨家聯名的氣勢包裝，在日本一上市就銷售一空。



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