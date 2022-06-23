林心如宅女裝大秀美腿　近3萬LV白T恤搭寶格麗包青春洋溢

▲林心如穿LV 29,800元的貼飾學院風T恤搭配牛仔短裙，大秀美腿。（圖／翻攝loveruby_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨天是夏至，女星林心如一身青春裝扮大秀美腿，背著寶格麗（BVLGARI）最新橫向包型的Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色都會小牛皮肩背包拍美照，有感而發表示整整2年半與病毒共存的日子，時間好像定格了，一晃眼半年過去多待著居家隔離保護家人，透露好想去海邊、好想去度假的心聲，但一踏出室外又被熱到受不了，最終又找冷氣房躲起來了。

▲林心如背寶格麗Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色都會小牛皮肩背包，89,200元。（圖／翻攝loveruby_official IG）



不過林心如認真的穿搭，倒是能稍稍撫慰居家防疫的無奈心情，她所穿的貼飾學院風T恤出自LV（Louis Vuitton，路易威登）的設計，搭配不規則剪裁的牛仔短裙，露出令人羨慕的修長美腿，而她所背的寶格麗包也是最新款Serpenti Forever East- West Maxi Chain小牛皮肩背包，配備可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用。



▲大陸超模劉雯以白色露肚裝搭配Casablanca X BVLGARI聯名系列Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮手提包，91,100元。

大陸超模劉雯也已經進入夏季模式，身穿短版小背心配上白長褲，盡顯螞蟻腰曲線，再斜背寶格麗與時尚品牌Casablanca聯名的Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮手提包，此包款設計靈感源自網球，因此以白色穿孔皮革搭配綠色皮革飾邊，充滿年輕活力。

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