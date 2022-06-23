Daniel Wong愛高爾夫愛到創立新品牌！還能來這體驗「室內揮竿打球」

記者王則絲／台北報導

華裔設計師品牌Daniel Wong最近愛上了高爾夫球運動，便與精品選貨店CLUB DESIGNER攜手打造了新的運動支線品牌「D.W sport」，首季推出了高爾夫系列服飾，在機能運動服、高爾夫裙、外套上灌注DANIEL WONG品牌狂野靈魂的印花，並在CLUB DESIGNER大安旗艦店的4樓打造「室內高爾夫體驗空間」，可以來此試穿新服裝、同時來場專業的高爾夫揮竿體驗。

▲Daniel Wong創立新支線品牌D.W sport。（圖／品牌提供）



Daniel Wong認為高爾夫球運動有年輕化的趨勢，早已不是大家心中所想的「老人運動」，自己也愛上了這個新運動，不過在球場上大家的運動服通常非黑即白、素面且單調，這讓Daniel有了將個人品牌的狂野風格，帶進高爾夫運動的想法。

▲D.W sport第一季高爾夫球服飾。（圖／品牌提供）



因此Daniel Wong繼同名品牌DANIEL WONG之後，創立了全新運動支線「D.W sport」，首季以「The Lochy Clan」（發現）為題打造一系列高爾夫球服飾，運用鮮豔跳色的花卉圖案、滿版印製服裝上。Daniel提到，他以打高爾夫3部曲的概念為發想，也就是打球前、打球中與打球後的時間點，創作出適合日常的運動服，打球時強調輕薄排汗、防潑水的機能運動服、高爾夫球裙，以及打完球後適合穿去聚餐、Party的華麗洋裝，同時也包括了成套相同印花的帽子、鞋款等配件。

▲印花貫穿整套服裝，還包括了鞋款、帽子等配件。（圖／記者王則絲攝）



Daniel Wong希望能讓更多人了解打高爾夫球的有趣之處，所以也在CLUB DESIGNER大安旗艦店打造了「室內高爾夫體驗空間」，由高爾夫球界頂尖品牌PXG提供高爾夫球具，讓大家不只能試穿D.W sport新裝，新手們還能親身模擬體驗一下打高爾夫球的樂趣。

▲CLUB DESIGNER現場設有高爾夫球模擬體驗空間，可以預約來試穿兼體驗。（圖／品牌提供）



「工欲善其事，必先利其器」，若想在高爾夫球技上更上層樓，替身上的裝備升級是必經之路。adidas Golf曾在2020年時首度推出「CODECHAOS」系列鞋款，當時便震撼了高球市場。今年adidas Golf宣布推出全新推出「CODECHAOS 22」鞋款，在外觀上做了突破設計，將大底覆蓋高度提高，以增強揮擊時的支撐度，採用再生材料結合多層紡織布料與PU薄膜，創造更優越的防水表現。

▲adidas Golf推出全新「CODECHAOS 22」系列鞋款。（圖／品牌提供）