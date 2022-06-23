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魏如昀穿搭只靠「每日幸運色」　誇姊魏如萱3歲兒：全世界最好帶

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記者鮑璿安／台北報導

ASICS台北旗艦店全新開幕，今（23日）請到藝人林敬倫、魏如昀搶先逛店並示範運動穿搭，魏如昀透露，其實自己每天睜開眼第一件事就是看當日幸運色，然後從顏色上發想做配件搭配，不過她也自嘲不一定比較幸運，其實是心理作用居多。

▲亞瑟士。（圖／品牌提供）

▲亞瑟士。（圖／品牌提供）

▲魏如昀腳踩Monozukuri 系列GEL-1130鞋款，偏向日系古著風。（圖／品牌提供）

魏如昀對穿搭很有一套，今日演繹浮世繪風格的Ｔ恤搭配丹寧褲裝，腳踩Monozukuri 系列GEL-1130鞋款，偏向日系古著風，私下最常根據幸運色來穿衣服，也會滑滑IG尋找靈感，就算是自己不愛的粉色系也能駕馭，若剛好當天幸運色是粉色怎麼辦？魏如昀笑說：「我就把它藏到襪子，或者穿在最裡面！」

▲亞瑟士。（圖／品牌提供）

▲林敬倫導覽一樓專業跑步區域。（圖／品牌提供）

至於林敬倫就簡單多了，他自己最多就是黑色系，坦言只要看上去帥就好，也因為《全明星》的關係多了許多藍色配件。如今林敬倫生活重心全放在運動上，他透露最近積極學習射箭，甚至花了5萬元買了弓，也有計劃參加業餘的射箭比賽。

而魏如昀姐姐魏如萱入圍金曲33「最佳華語女歌手」等大獎，將於下週六（7月2日）出席高雄頒獎典禮紅毯，工作忙碌時兒子路易則交給妹妹幫忙照顧，因此魏如昀早就對帶娃很有經驗，自豪說路易是全世界最好帶的小孩。至於自己有沒有結婚規劃？她坦言，已經過了自己曾經預想結婚的年紀，目前雖然沒有規劃，但是能快就快。

▲亞瑟士。（圖／品牌提供）

▲全新的ASICS台北旗艦店全新形象結合了日系風格及科技元素。（圖／品牌提供）

全新的ASICS台北旗艦店全新形象結合了日系風格及科技元素，B1 兒童區打造的親子共玩區，提供人氣童鞋SUKUSUKU系列及Kids Running、Kids Sportstyle系列，同時涵蓋專業跑步區域、SportStyle運動休閒風格區塊。

關鍵字：

ASICS, 旗艦店, 林敬倫, 魏如昀

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