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Jennie再撞衫「暮光女」對尬蝴蝶結套裝！　暗黑眼線＋唇扣耍壞

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記者鮑璿安／ 台北報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以及韓團BLACKPINK成員Jennie皆為香奈兒（CHANEL）認證的品牌大使，因此時常穿著品牌新季服裝亮相，最近兩人皆演繹了2021/22 Métiers d’art 工坊系列蝴蝶結亮片套裝，巧妙撞衫引發網友熱議。

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以及韓團BLACKPINK成員Jennie 。（圖／AP）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以及韓團BLACKPINK成員Jennie 。（圖／AP）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG、品牌提供）

▲克莉絲汀史都華今年3月出席獨立精神獎紅毯時，率先穿上了2021/22 Métiers d’art 工坊系列禮服。（圖／AP、品牌提供）

克莉絲汀史都華今年3月出席獨立精神獎紅毯時，率先穿上了2021/22 Métiers d’art 工坊系列禮服，優雅的亮片包裹全身，加上鮮明的黑色蝴蝶結作為腰帶設計點綴，彰顯優越的身材比例，有別於秀上模特兒將蝴蝶結綁帶正前方，克莉絲汀史都華則是綁在後方，讓甜美感收斂了一些。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG、品牌提供）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG、品牌提供）

▲Jennie 加上唇扣以及黑眼線更為叛逆。（圖／翻攝自Jennie IG、品牌提供）

Jennie則是在最近拍攝《W Korea》雜誌封面時，演繹了同款造型，她同樣完美消化亮片蝴蝶結設計，此外，暗黑眼線妝容加上別緻的雙C Logo唇扣點綴，使得整體多了叛逆氣息，很有自身氣場。這也不是兩人頭一回撞衫，過去也曾演繹過春夏系列彈性羅紋Jersey針織泳裝，同樣創造出截然不同的效果。

▲撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒春夏系列彈性羅紋Jersey針織泳裝。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, BLACKPINK, Jennie

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