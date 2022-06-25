LIFE・經典／全世界最深的泳池　60米下潛有餐廳、公寓宛如海底城

▲Deep Dive Dubai。（圖／翻攝Deep Dive Dubai官網與官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

永遠不缺話題的杜拜，總有一些話題建築，除擁有現今世界最高的建築阿里發塔之外，世界上最深的游泳池Deep Dive也在那，深度共達60米，並設計成一個廢棄城市，只要下潛就能看到一個水底世界，有餐廳、撞球間跟公寓，宛如電影《水行俠》中的亞特蘭提斯。

Deep Dive Dubai完工後其深度馬上拿下金氏世界紀錄，之前的紀錄保持者是位於波蘭的Deepspot 潛水池，它的深度是45.5公尺，而Deep Dive Dubai的深度約200英呎，也就是約60米的高度，相當於20層樓。

建築物的外觀搭配像是皇冠的屋頂看起來不算顯眼，但真正令人驚奇的在於它的深度，以水底城的規劃讓前去體驗的潛水者處處有驚奇，他們可以輕盈的游進一個又一個的空間探險，裡面不但有遊戲間、休憩的客廳或是書房，甚至還有一個可以容納80人的餐廳，此外搭配專業的燈光跟音響系統，絕對不遜於陸地上的任何遊樂設施。

Deep Dive Dubai的巨大泳池需要使用370萬加侖、約1,400萬公升的水，這規模相當於6個奧運泳池，且水溫還保持在恆溫狀態，約莫是30度左右的微涼感受，透過NASA開發的利用矽質火山岩的過濾技術，6小時過濾一次，以保持純淨的水質。

因為有不同深度的體驗，Deep Dive Dubai也規劃出不同程度的潛水課程，水下有56個智慧攝影機監控潛水者的安全，並且設置有垂直吊索可以快速的上升或下潛，待命救生員跟搶救設備也是準備充足。

Deep Dive Dubai的浮潛體驗從400元迪拉姆起跳，折合台幣約是3,500元左右，此外也有導覽員帶領深潛的體驗方案，30分鐘約為新台幣10,547元。