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巴黎男裝周／GIVENCHY最新男裝每一件都超實穿　新款TK運動鞋帥爆曝光

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記者王則絲／台北報導

GIVENCHY 2023春夏男裝大秀於22日展開，此為創意總監Matthew M. Williams首次主導的獨立男裝秀，某方面代表Matthew先前在男裝上的作品得到肯定，因而獲得重視並增加份量。Matthew M. Williams在本季把自己與身邊男性好友的衣櫃搬上檯面，充滿濃厚街頭風格，每一件都超實穿，卻是用高訂的規格與手法完成，並誕生了一款全新設計的夢幻鞋款「TK 360」。

▲GIVENCHY 2023春夏男裝。（圖／品牌提供） 

GIVENCHY於稍早曝光2023早春系列時，被外媒評為「迄今最實穿的系列」，而最新發表的2023春夏男裝，看來也持續走實穿路線。創意總監Matthew M. Williams對本季發表提到：「我為GIVENCHY設計的男裝系列從本能出發，這場時裝展反映了我自己和身邊的男性，包括好朋友以至啟發我創作的藝術家。」基本上正是把自己與好友們的衣櫃給搬上秀場，是他們平常就會穿的衣服，而這些常見、典型的男裝，運用了精湛的巴黎工藝製作，塑造出比起「實穿的服裝」更奪目出眾的效果。

▲GIVENCHY 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

大秀開始，模特兒們在如同護城河般的水道上行走，霧氣與濺起的水花成為附加配件。一套米灰色調的滿版LOGO夾克拉開序幕，能看到像這樣繁複如迷彩的印花在本季頻繁出現，多口袋的工裝褲、工裝背心、寬鬆的短袖上衣、螢光色的連帽外套、拉鍊窄褲、刷破丹寧⋯⋯都反映了本季濃厚的街頭韻味和軍裝味道，同時也是Matthew M. Williams個人的喜好。

▲GIVENCHY 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

其中數套看起來材質特殊的防撕裂尼龍布料服裝，其實是Matthew M. Williams藏的精緻巧思，它會隨著磨損而逐漸露出底下的白色迷彩圖案，色調含蓄的保暖外套和軍裝中褸，也會慢慢露出底層的螢光色調，讓「磨損」變成一件很潮的事。

▲GIVENCHY 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

GIVENCHY在年輕人之間極受歡迎的TK運動鞋，在本季迎來全新的設計概念，延續TK運動鞋辨識度超高的弧形鞋底和球形鞋跟特點，秀上曝光的「TK-MX」跑鞋採用網布與合成皮革，並注入搶眼的跳色搭配；「TK-360-MID」則是原本TK-360的中筒款式延伸。

關鍵字：

巴黎男裝周, GIVENCHY, Matthew M. Williams, 男裝, 2023男裝

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