fb ig video ETtoday search mobile

週一上午「5件事輕鬆做」　整周工作效率都翻倍

>

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在週一上午組織整週的工作，會更有概念。（圖／pakutaso、pixabay、pexels，以下同）

編輯／借借

一周要開始了是否覺得意興闌珊？符合人性的Monday Blue雖然無法避免，但可以試試心理學突破厭世心態的方法，在周一上午做這5件事，不但能振奮精神，更能提高整周的工作效率。

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

▲振作精神來揮別周一憂鬱。

整理大略的行程
將這一整周的每日較重要的行程大略列出，只先列重要的，先不管微不足道的小事，這有助於組織妳的一整周計劃，且先意識到把時間要留在重要的事情上。

▲工作,清單,行程,規劃,網購,採買,示意圖。（圖／pixabay）

▲先排定主要行程，來架構整週的大略事項。

回顧上週代辦事項
一定有些工作是延續到本周的，所以未完成或是需追蹤進度的工作，在完成重大行程後，第二便是記錄這些事項。

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

▲快速回顧上週還有什麼遺漏的事情要做。

安排自己的私事
像哪天要家庭聚餐或是跟朋友聚會，亦或是自己有很想吃的餐廳或娛樂，安排下班之後的生活，有助於底定本周的私人規劃，包括哪天要採買、上瑜伽課等。

▲工作,清單,行程,規劃,網購,採買,示意圖。（圖／pixabay）

▲不只有工作，安排私事也很重要。

結合購物清單
若一個人在外居住，最好養成購物清單的習慣，假設洗衣服洗到一半發現沒洗衣精，就要浪費時間去解決這小問題，空閑時間會變得很零碎，東西快用完就寫進購物清單內（包括帳單也一樣），然後在週一時跟本周採買的行程做整合。

▲工作,清單,行程,規劃,網購,採買,示意圖。（圖／pixabay）

▲零碎的採買，結合購物清單一次解決。

最討厭的事，最先處理
根據科學分析，心頭若有掛心的事，一直煩惱其實會影響工作效率，不如早點面對它，可以在之後的工作都能更有效率的進行，心理壓力也會減輕許多。

▲工作,清單,行程,規劃,網購,採買,示意圖。（圖／pixabay）

▲最煩心的事，打起精神優先處理。 

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

IKEA絕版品出清5折起　收納神物「移動推車」不到600元買回家 Seiko入門GMT機械錶秀三地時間　萬元出頭價格太誘人 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 皮膚科醫師揭「讓你白花錢」的5種美容保養品　沒效還可能傷身 娜塔莉波曼「肌肉消風」依然美翻　「雷神老婆」穿中空裝同台比美 爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格 改掉5個不經意的小習慣　馬上提升個人氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面