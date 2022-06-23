fb ig video ETtoday search mobile

確診別怕！營養師教你「這樣吃」縮短病程，小番茄要多吃

>

▲▼營養師教你「這樣吃」縮短病程。（圖／Unsplash）

▲新鮮蔬果多補充，有助於緩解確診不適。（圖／Unsplash、翻攝自FB/營養師高敏敏，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

與病毒共存已成常態，確診更是不斷在你我身旁發生，要如何判斷病情輕重與處置，而又要如何藉由飲食緩解症狀，有請許書華醫師、高敏敏營養師教你確診該如何對應，讓你安全過關，減少後遺症，盡快恢復健康生活。

▲▼營養師教你「這樣吃」縮短病程。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#輕症

症狀：喉嚨痛、癢乾咳、鼻塞流鼻水、肌肉痠痛、頭痛、食慾不振、發燒

建議：居家隔離、多休息

#中重症狀

症狀：呼吸急促困難、很喘持續胸痛、心跳加速、血壓低、血氧下降、嘴唇、指甲床發紫意識模糊昏倒、少尿、無尿、脫水、高燒不退、劇烈頭痛、意識模糊昏倒

建議：立刻就醫，需要時呼叫救護車

確診後，也可藉由5大飲食原則來縮短病程，營養師高敏敏教你這樣吃最營養。

▲▼營養師教你「這樣吃」縮短病程。（圖／Unsplash）

#維他命C：多吃新鮮蔬果、有利縮短病程

像是芭樂、奇異果、小番茄等都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠。

#維他命B群：壓力大易流失、加強身體各機能代謝力

食物可以以非精緻全穀類為主像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等。

▲▼營養師教你「這樣吃」縮短病程。（圖／Unsplash）

#多喝水：可視情況補充電解質

營養師高敏敏解釋，每天喝水量必須喝到2000ml以上，也可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡如果有必要，也可以購買藥局的專用電解質補充液。

#優質蛋白質：選擇天然優質蛋白質，幫助修補免疫組織

優秀蛋白質能夠降發炎，像是雞蛋、豆腐、魚肉、肉等，想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品。

▲▼營養師教你「這樣吃」縮短病程。（圖／Unsplash）

#Omega3好油：魚油、堅果、亞麻仁油

降低身體發炎若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。

營養師高敏敏也提醒民眾，確診後也不用慌張，採取正確應對方式並搭配多休息，才能加速痊癒、減少後遺症幫助更快恢復健康生活。
.

關鍵字：

確診, 營養師, 縮短病程

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

「正能量炸裂」星座TOP 3！第一名面對挫折自帶金剛不壞之身

「正能量炸裂」星座TOP 3！第一名面對挫折自帶金剛不壞之身

爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格

爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她 容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在 第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」 喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」，現在知道不算遲 不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態 周子瑜藏超緊的「秘密髮色」曝光！超仙氣新髮型網友讚：好正 桂綸鎂撞衫GD根本高手過招！　兩位「人間香奈兒」穿深V針織衫好性感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面