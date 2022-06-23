確診別怕！營養師教你「這樣吃」縮短病程，小番茄要多吃

▲新鮮蔬果多補充，有助於緩解確診不適。（圖／Unsplash、翻攝自FB/營養師高敏敏，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

與病毒共存已成常態，確診更是不斷在你我身旁發生，要如何判斷病情輕重與處置，而又要如何藉由飲食緩解症狀，有請許書華醫師、高敏敏營養師教你確診該如何對應，讓你安全過關，減少後遺症，盡快恢復健康生活。

#輕症

症狀：喉嚨痛、癢乾咳、鼻塞流鼻水、肌肉痠痛、頭痛、食慾不振、發燒

建議：居家隔離、多休息

#中重症狀

症狀：呼吸急促困難、很喘持續胸痛、心跳加速、血壓低、血氧下降、嘴唇、指甲床發紫意識模糊昏倒、少尿、無尿、脫水、高燒不退、劇烈頭痛、意識模糊昏倒

建議：立刻就醫，需要時呼叫救護車

確診後，也可藉由5大飲食原則來縮短病程，營養師高敏敏教你這樣吃最營養。

#維他命C：多吃新鮮蔬果、有利縮短病程

像是芭樂、奇異果、小番茄等都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠。

#維他命B群：壓力大易流失、加強身體各機能代謝力

食物可以以非精緻全穀類為主像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等。

#多喝水：可視情況補充電解質

營養師高敏敏解釋，每天喝水量必須喝到2000ml以上，也可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡如果有必要，也可以購買藥局的專用電解質補充液。

#優質蛋白質：選擇天然優質蛋白質，幫助修補免疫組織

優秀蛋白質能夠降發炎，像是雞蛋、豆腐、魚肉、肉等，想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品。

#Omega3好油：魚油、堅果、亞麻仁油

降低身體發炎若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。

營養師高敏敏也提醒民眾，確診後也不用慌張，採取正確應對方式並搭配多休息，才能加速痊癒、減少後遺症幫助更快恢復健康生活。

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