皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

▲研究證實痘痘與飲食有高度關聯性，醫師建議少吃「致痘食物」。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@__yoonbomi__）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

就算脫離了青春期，還是不少人有痘痘困擾，甚至以前不太長痘的人，成年了卻開始痘痘冒不停，其實問題可能出在你的飲食上！知名皮膚科醫師廖苑利就分享，美國皮膚科醫學會期刊有篇「飲食與痘痘間關係」的研究顯示，在24000多名參與者的研究中實驗證實，包含牛奶、含糖飲料食品、脂肪與成人痤瘡的關聯性非常高，快來看看有沒有你愛吃的食物。

1.牛奶、乳製品



廖醫師表示，早就有不少研究顯示乳製品內可能含有動物性荷爾蒙，尤其是脫脂牛奶，容易造成胰島素抵抗，使皮脂分泌量增加，誘發粉刺痘痘的生成。容易冒痘的人建議少喝牛奶，但也不用因此完全避喝，注意適當補充即可，廖醫師也建議，可用豆漿來替代牛奶，減少攝取。

2.高糖分食物

像是台灣人超愛的手搖飲、蛋糕甜點、汽水等含有高糖份的食物，一不小心就容易攝入過多糖分，攝取過量的糖分會使新陳代謝旺盛，皮脂腺分泌增多，進而使得痘痘不斷冒出，還容易發胖、加速肌膚老化。廖醫師建議多除了減少攝取高糖份食物，想喝飲料時也盡量選擇無糖、不加糖的飲品，最好可多喝水減少飲料攝取。

▲像是油炸類等油脂含量高的食物會加重痘痘狀況。（圖／翻攝IG@midoricoo）



3.高脂肪食物、花生



像是炸雞、麻辣鍋等油脂含量高的高脂肪食物，容易影響激素水平變化，導致皮脂過度分泌，導致粉刺、痘痘增生；而花生則含有花生烯酸，容易在肌膚皮脂腺分泌油脂部位引起發炎現象，加重痘痘狀況。廖醫師建議，容易長痘痘的人要盡量避免攝取高脂肪食物和花生，若真的想吃油炸食物，也建議將最油的外層炸皮剝掉再吃。



但廖醫師也提醒，雖然飲食與痘痘的關聯性高，但也不是絕對100%正相關，不是對致痘食物忌口就完全不會長痘了，因為真正影響長痘的因素是荷爾蒙不平衡和皮膚毛囊敏感這兩個關鍵，想要改善痘痘問題就要改善這2大因素。飲食是輔助，如果常吃致痘食物，會使痘痘加重、難以癒合，還要搭配規律健康的生活作息和正確的清潔保養習慣，讓痘痘發生機率盡可能降低。

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