疫情搶客！歐舒丹祭出確診優惠、Bobbi Brown證件照免費拍

▲確診後更應該好好照顧自己身心靈。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

全民與病毒共存已成常態，雖說確診人數開始緩降，但是確診後的照護才是重點，因此歐舒丹推出確診者專屬的舒壓療程優惠，Bobbi Brown也因解封有望，推出客製化彩妝服務，幫你拍出高質感時尚證件照。

防疫期間除了個人健康照護，確診後的壓力更需要好好釋放，幫助減輕焦慮感，根據世界衛生組織WHO的資料，大多數感染新冠病毒的人會完全康復，但有部份確診者會出現焦慮、疲倦和肌肉疼痛的症狀，甚至會失眠、影響日常作息。

這時搭配合適的Spa身體舒壓療程，能夠有助於改善以上狀況，歐舒丹美妍美體中心，針對確診康復者民眾，推出舒壓療程優惠，活動期間凡出示「數位新冠病毒健康證明」或「健保快易通APP」，並由服務人員確認已過「確診日15天」者，憑上述證明即享限定療程75折，療癒舒緩心情、撫慰隔離期間緊繃的身心靈，。

▲ 事前繳交報名費500元，活動當日即贈 「維他命妝前旅行組」，再享美拍2擇1攝影服務 。

Bobbi Brown彩妝工坊也祭出美顏解封好好拍活動，專為你提供客製化彩妝服務，結合專業人像攝影，替你出超高質感時尚證件照，如果不想拍證件照，也可以選擇「自信4連拍」，趁機會好好拍一波美照，消費滿額可再加碼拍攝個人形象照，作為求職照、社群美照可以一次滿足。

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