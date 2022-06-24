fb ig video ETtoday search mobile

衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

>

▲▼買衣服6秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也很苦惱，衣櫃都已經塞滿裝不下了，但每天打開衣櫃還是覺得沒有衣服可以穿？或是明明有一大堆衣服，但每次穿來穿去就是那幾件？不想衣櫃再擺滿一堆買了很久都沒穿到的衣服，快試試以下6個小秘訣，讓你買衣服越買越準，衣櫃再也沒有「穿不到」的衣服！

1.不能馬上穿的衣服就別買

有些人看到很喜歡但尺寸穿不下的衣物，就會自欺欺人告訴自己，先買起來，等瘦下來就可以穿了，但實際上很多人都是買回去後，還沒瘦身成功，就又先買別的可以穿的衣物，結果那件穿不下的衣服放著放著就忘了。

▲▼買衣服6秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.可參考店內搭配好的套裝

不擅長搭配的人，可以參考店裡搭配好的服裝來選購，或是盡量挑選同色系衣物，比較不容易出錯。

▲▼ 6個「買衣小秘訣」不再白花錢。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.想穿的渴望不夠強先別買

在拿衣服去結帳前先認真問問自己：「明天出門時會想穿這件衣服嗎？」如果想到馬上穿的渴望沒有很強烈，就先放下再想想，如果是毫不猶豫就回答想穿的衣服再買。

4.別一直重複買相同的款式

雖然每個人都會有自己偏好的服裝風格，但在購買衣服時要注意，如果衣櫃裡已經有很多件類似款式的單品，最好先不要買或者少買，可以在自己喜歡的風格裡換個別的款式試試看，比較能穿出不同的搭配感覺。

▲▼ 6個「買衣小秘訣」不再白花錢。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.別因為「折扣」而買

不要因為店家打折、促銷很優惠，就抱著「不買可惜」或是「買到等於賺到」的心態，把明明沒有很喜歡、很適合自己的衣服也放到購物籃裡，最後就會買了一堆不需要的衣服回家，可能過一陣子還會發現有好幾件衣服根本都沒穿過就不想要了。

▲▼ 6個「買衣小秘訣」不再白花錢。（圖／翻攝unsplash、pexels）

6.有多種搭配法的單品才值得買

有些衣服很好看，但是很難搭配，或是你的衣櫃沒有太多適合的單品，這類衣物最好少買，因為這類型衣物買回家能穿到的機率也很少，尤其如果只搭得出一種穿法，沒有變化感，很容易穿個兩三次同一套搭配後就有穿膩了的感覺。有3種以上搭配法的單品，變化度高，不容易穿膩，也會拉高CP值，才值得入手。

►日網神準「精神壓力」心理測驗　5問題看出你「最大壓力來源」

►容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

►最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識，覺得所有人都會弄他們

關鍵字：

衣服, 衣物, 衣櫃, 購物, 買衣服, 秘訣, 方法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

「正能量炸裂」星座TOP 3！第一名面對挫折自帶金剛不壞之身 爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格 容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在 疫情搶客！歐舒丹祭出確診優惠、Bobbi Brown證件照免費拍 第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識，覺得所有人都會弄他們

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面