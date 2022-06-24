衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也很苦惱，衣櫃都已經塞滿裝不下了，但每天打開衣櫃還是覺得沒有衣服可以穿？或是明明有一大堆衣服，但每次穿來穿去就是那幾件？不想衣櫃再擺滿一堆買了很久都沒穿到的衣服，快試試以下6個小秘訣，讓你買衣服越買越準，衣櫃再也沒有「穿不到」的衣服！

1.不能馬上穿的衣服就別買



有些人看到很喜歡但尺寸穿不下的衣物，就會自欺欺人告訴自己，先買起來，等瘦下來就可以穿了，但實際上很多人都是買回去後，還沒瘦身成功，就又先買別的可以穿的衣物，結果那件穿不下的衣服放著放著就忘了。

2.可參考店內搭配好的套裝



不擅長搭配的人，可以參考店裡搭配好的服裝來選購，或是盡量挑選同色系衣物，比較不容易出錯。

3.想穿的渴望不夠強先別買



在拿衣服去結帳前先認真問問自己：「明天出門時會想穿這件衣服嗎？」如果想到馬上穿的渴望沒有很強烈，就先放下再想想，如果是毫不猶豫就回答想穿的衣服再買。

4.別一直重複買相同的款式



雖然每個人都會有自己偏好的服裝風格，但在購買衣服時要注意，如果衣櫃裡已經有很多件類似款式的單品，最好先不要買或者少買，可以在自己喜歡的風格裡換個別的款式試試看，比較能穿出不同的搭配感覺。

5.別因為「折扣」而買



不要因為店家打折、促銷很優惠，就抱著「不買可惜」或是「買到等於賺到」的心態，把明明沒有很喜歡、很適合自己的衣服也放到購物籃裡，最後就會買了一堆不需要的衣服回家，可能過一陣子還會發現有好幾件衣服根本都沒穿過就不想要了。

6.有多種搭配法的單品才值得買



有些衣服很好看，但是很難搭配，或是你的衣櫃沒有太多適合的單品，這類衣物最好少買，因為這類型衣物買回家能穿到的機率也很少，尤其如果只搭得出一種穿法，沒有變化感，很容易穿個兩三次同一套搭配後就有穿膩了的感覺。有3種以上搭配法的單品，變化度高，不容易穿膩，也會拉高CP值，才值得入手。

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