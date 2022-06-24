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少吃西瓜、蘋果！營養師曝「6個小撇步」，幫你遠離脹氣不適

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▲▼營養師曝「6個小撇步」遠離脹氣 。（圖／Unsplash）

▲蘋果吃太多容易脹氣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近常肚子脹氣不舒服嗎？肚子凸凸讓人尷尬，嚴重時更是打嗝不斷、肚子痛，甚至憋不住的放屁讓人無所適從，營養師余朱青在臉書分享，6個小撇步讓讓你遠離脹氣不適，趕快學起來！

#避免久坐以免腹凸脹氣

上班族經常久坐，若是不趁著休息起來走一走，很容易造成腹凸和脹氣，記得找到空檔可以起身動動，幫助腸胃蠕動，養成飯後散步的習慣幫助消化。

▲▼營養師曝「6個小撇步」遠離脹氣 。（圖／Unsplash）

#吃東西細嚼慢嚥

吃東西定時定量，若是吃飯速度太快容易在咀嚼時吞入空氣，食物也無法徹底咀嚼，導致脹氣與消化異常，此外餓過頭也容易造成脹氣，吃飯時間盡量要固定。

#喝水喝茶少喝酒

通常喝酒之後導致胃脹氣，大部分是消化系統出問題，長期飲酒容易造成胃炎，嚴重還會引發消化性潰瘍。茶葉則視品種與個人體質而定，因此若是想要改善，喝水是最健康的選擇。

▲▼營養師曝「6個小撇步」遠離脹氣 。（圖／Unsplash）

#遠離碳酸飲料

脹氣是因為體內的氣太多，營養師表示，碳酸氣泡飲料、糖與人工甜味劑皆有可能造成脹氣的可能性，若有脹氣困擾，盡量要少喝碳酸飲料。

#少吃產氣食物

容易胃脹放屁，要盡量避免特別容易產氣的食物，像是洋蔥、韭菜等、西瓜、蘋果等，容易脹氣的人應避免攝取過量，適量攝取即可，避免過與不及。

▲▼營養師曝「6個小撇步」遠離脹氣 。（圖／Unsplash）

#腹部按摩練瑜伽

營養師余朱青分享，按壓腹部上的「中脘穴」可改善大部分消化不良引發的脹氣，此穴道位於肚臍上方約13公分處，按壓時避免過於用力以免傷害皮膚。

關鍵字：

脹氣, 食物, 營養師

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