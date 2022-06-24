YG明星彩妝師教定妝噴霧7大妙用！　＋1步打造毛流感眉毛

▲明星彩妝師分享，定妝噴霧用法其實超多種。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@makeupforeverkr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

說到定妝，除了靠蜜粉，還有不少人喜歡用定妝噴霧，不只油性肌愛用，乾皮人的愛用，但你知道嗎？定妝噴霧除了在化完妝後噴上臉定妝外，其實還有許多隱藏版用法！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享了定妝噴霧的7大用法，不僅能讓底妝更服貼、讓眼妝更顯色，甚至還能打造毛流感眉毛，快來看看你會幾種？

1.妝前用



定妝噴霧裡含有保濕成分，妝前先薄薄地噴一層，能讓底妝更服貼。

2.混合粉底用



將粉底和定妝噴霧混合上妝，可以很好地發揮出粉底的優勢。像是朴東民就推薦，將雅詩蘭黛粉持久粉底混合Urban Decay定妝噴霧，可以畫出適合油皮的持久底妝；將嬌蘭24K純金光粉底混合植村秀定妝噴霧，可以打造出韓妞很愛的水光肌妝感。

3.基本定妝法



大家最知道的就是畫好底妝直接拿來噴上臉的基本定妝用法，但朴東民也提醒，噴完後要停留幾秒等定妝噴霧成膜，不然沒用。

4.加強版定妝用法



將定妝噴霧噴濕美妝蛋，稍微擠掉一些水分後，倒一些蜜粉在手上再用美妝蛋沾取，按壓在容易出油和想要提亮的區域，再用刷子掃去多餘蜜粉，底妝就能服貼持妝一天沒問題，但這個用法也會比較耗蜜粉。

5.眼妝用法



眼影刷用定妝噴霧噴濕，先在手背上蹭掉多餘的水分，再沾取亮片眼影，畫出來就能更顯色還不飛粉。還可以用定妝噴霧噴濕斜角刷，沾取深色眼影來畫眼線，這樣畫出來的眼線基本上不會暈妝。

6.高光用法



同理，想讓高光更顯色，一樣可以用類似眼妝的方法，把刷子噴濕再沾取高光，同時也能讓高光更持久。

7.打造毛流感眉毛



想畫出根根分明眉毛，在畫完眉毛後，將定妝噴霧噴在眉刷上，再用眉刷將眉頭的眉毛往上梳，就能打造出立體毛流感。

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