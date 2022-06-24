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唇紋深、死皮多？牛爾老師教「3步驟唇部護理法」養出粉嫩美唇

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▲▼ 牛爾老師教「3步驟唇部護理法」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲擁有水嫩不暗沉的雙唇，不擦唇彩也有好氣色。（圖／翻攝IG@sooyaaa__、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

你是不是也有這樣的困擾？因為唇色暗沈、嘴巴死皮多，沒有塗唇彩就不敢見人但塗了唇彩後，唇紋、起皮又更明顯，覺得什麼唇彩放到嘴上都不好看。美容教主牛爾老師就分享了一套護理唇部3步驟，不管是唇紋深、唇色暗沉或死皮多，都能有效改善，讓你素唇也能好看又有氣色。

Step 1：去除唇部死皮

摸一下自己的唇部，是不是有偏硬的皮，這就代表你需要給唇部做個去死皮的護理了。可以選擇合適的唇部磨砂膏，也可以用熱水浸濕化妝棉敷在唇部，再用棉棒輕輕擦拭。如果很久沒做，就能看到不少死皮被擦下來，再摸看看唇部，就會發現觸感柔軟很多，嘴唇的顏色也會變粉變淡不少。

牛爾老師也提醒，平常嘴上容易起皮的人千萬不要用手撕，定期去除死皮就能改善這種情況，大概10天做一次就可以。

Step 2：儘快敷上唇膜

去除死皮後，唇部最嫩的肌膚暴露在外，要立刻做個唇膜滋潤一下。可以選擇專門的唇膜，也可以用眼唇霜或夠滋潤的護唇膏厚厚塗上一層，蓋上保鮮膜敷一下。

建議每週做一次，持續一個月就能看到明顯的改善，且上唇妝的時候效果也會大大不同。

Step 3：搭配潤唇膏護唇

牛爾老師建議平時可以準備2個潤唇膏，一個是適合晚上睡前用的，質地可以厚重一點、滋潤一點；因為唇部的防曬和臉部防曬一樣重要，另一支則是要帶有防曬功能的，質地清爽一點，方便日常隨時塗抹。

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關鍵字：

護唇, 唇部, 保養, 唇部保養, 秘訣, 唇紋, 唇色, 暗沈, 死皮, 改善, 牛爾老師

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