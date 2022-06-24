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威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

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▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲威廉王子夫婦與畫家Jamie Coreth一同欣賞兩人的肖像畫。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

結婚11年的英國威廉王子夫婦，迎來兩人合體的首張官方肖像畫！兩人昨造訪位於劍橋的菲茨威廉博物館 （The Fitzwilliam Museum），欣賞由英籍得獎畫家Jamie Coreth以他們2020年3月造訪愛爾蘭都柏林的造型為藍本所繪的畫作，栩栩如生的模樣讓網友大讚好看極了，但也有網友對畫中的威廉站姿頗有意見，認為「不曾見他這樣站」、「哈利才會站這個姿勢」。

▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲威廉王子夫婦肖像畫栩栩如生，但不少網友對威廉王子的站姿頗有意見，認為他不曾擺出此姿勢。（圖／路透社）

畫家Jamie Coreth表示：「被選中為威廉王子夫婦作畫是我的莫大榮幸，我想呈現他們自在、可親的模樣，同時流露優雅與端莊的氣息。」不過畫中威廉王子的站姿是一手插口袋，且左腳微彎呈現微微三七步站姿，多數網友說不曾見他擺過此姿勢，他的弟弟哈利王子才可能如此，但也有網友認為「站姿像《GQ》模特兒」。

▲▼ 威廉王子 。（圖／達志影像/美聯社）

▲凱特（左）與威廉王子2020年參觀位於都柏林健力士啤酒廠時，穿The Vampire's Wife金屬光澤感洋裝約61,000元。（圖／美聯社）

而畫家Jamie Coreth筆下的凱特王子妃，身穿綠色洋裝搭配珍珠首飾，源自她2020年3月造訪愛爾蘭，參觀位於都柏林健力士啤酒廠時，穿The Vampire's Wife金屬光澤感洋裝、Manolo Blahnik高跟鞋的造型，Jamie Coreth表示：「我想透過此幅畫傳達他們在公開與私人生活中的平衡，這幅畫是獻給劍橋區民眾的禮物，希望他們能像我創作時一樣沉浸其中。」

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關鍵字：

威廉王子, 凱特, 王子妃

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