偷偷喜歡著你！12星座的「告白潛台詞」　射手只想討你開心

▲喜歡對方就大聲說出來吧！（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／老嘉郡報導

愛在心裡口難開！不知道曖昧的對象到底是不是喜歡你嗎？對方的一句話，總是讓人忍不住猜想，對方對自己到底是什麼意思！星座網站「星座好朋友」整理了12星座想要告白時的潛台詞，隨口一句吐露心事的話語，也許就是藏著想向你告白的意思喔！

牡羊座：最近，好想談戀愛

告白總是很直接的牡羊，不會直接用一句「我愛你」來表達自己的心情，也許自己還沒有到愛的程度，但他會告訴喜歡的人自己想談戀愛了，是真話、也是對你的一個暗示。

金牛座：跟你在一起，我覺得比較安心

如果聽到金牛跟你說這句話時，其實就是在和你告白的意思了，因為只有自己喜歡的對象，才能夠讓他產生安心的感覺。

雙子座：你介不介意另一半有很多異性朋友？

雙子的這個提問，並不是真的很好奇你的答案，只是想要試探你是否有想要跟他談戀愛的想法罷了。

巨蟹座：其實，我沒那麼堅強...

都說巨蟹外表堅強，但其實他們的內心很柔軟，如果他願意向你承認，他其實沒這麼堅強，應該是想要和你告白了。

獅子座：別人說我很厲害，你覺得呢？

獅子座想聽到喜歡的人誇讚自己，認為得到稱讚的話，就代表可以展開追求了。所以如果獅子這樣問你、想聽聽你的意見，要是得到肯定的答案，他就會覺得能夠追到你。

處女座：我發現你有好多優點

很少誇獎人的處女，如果跟你說，他覺得你有很多優點，那代表你已經得到處女座的認可、甚至對方已經想要追求你了。

天秤座：你能陪我出席一個聚會嗎？

不好意思直接告白的天秤座，會希望喜歡的人能夠陪他一同出席公眾場合，讓周邊的人誤以為你們是情侶，接著在大家的撮合下向你告白，因此他們在告白前會先詢問對方能否一同出席聚會。

天蠍座：我想跟你說個秘密

不善於向人傾訴自己秘密的天蠍座，如果願意和你分享心中的秘密，表示他已經認定了你、對你很有好感。

射手座：我這麼做，你覺得開心嗎？

射手座喜歡討好喜歡的人，會想辦法讓對方開心，如果射手座問你，他做了某件事情是否會讓你覺得開心，那代表他正在向你告白呢。

魔羯座：你是值得我學習的榜樣

摩羯座會把喜歡的對象當成偶像般崇拜，如果他覺得你身上有許多優點、是值得他學習的話，那表示他已經喜歡上你了。

▲願意分享脆弱的一面、和你分享煩心事，可能代表對方對你的認定喔。（示意圖／ETtoday資料照）

水瓶座：其實我很害怕孤單...

渴望尋找靈魂伴侶的水瓶座，如果沒有遇到適合的對象，會寧願選擇孤獨，因此總是給人獨行俠的印象，但如果水瓶座告訴你，他其實很害怕孤單，那代表他已經認定你是靈魂伴侶了。

雙魚座：最近好多煩心事，可以聽我說說嗎？

內心脆弱的雙魚座，不會隨意展示這一面給任何人看，但如果雙魚座告訴你、想要和你傾訴心中的煩心事，表示他已經開始依賴你了。