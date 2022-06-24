fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／孫芸芸解放深溝驚人　戴355萬鑽石手環戲沙更狂

>

▲▼ 孫芸芸珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸解放好身材穿香奈兒31,100元的彈性羅紋Jersey針織泳衣，搭配總值近355萬元的珠寶手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸在澳洲陪伴兒女，不時往海邊跑，昨她解放好身材曬南半球冬天的陽光，她穿上香奈兒（CHANEL）全套約31,100元的彈性羅紋Jersey針織兩截式泳衣，露出深邃的事業線讓網友驚嘆，更驚人的是她竟戴著總值近355萬元的珠寶手環戲沙，當中包括寶格麗（BVLGARI）要價2,139,000元的Serpenti蛇形鑽石手環，她說：「帶小蛇曬曬太陽。」

▲▼ 孫芸芸珠寶 。（圖／翻攝IG）▲▼ 孫芸芸珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸戴寶格麗Serpenti系列白K金鑲嵌祖母綠與密鑲鑽石手環，2,139,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG、品牌提供）

珠寶圈不少經典手環全被孫芸芸納為收藏，從小喜歡蛇的她沒有錯過寶格麗的Serpenti系列，不僅擁有華麗的珠寶錶，也珍藏蛇形手環，這回在澳洲海邊所戴的款式為繞單圈的白K金鑲鑽Serpenti手環，蛇眼處鑲嵌2顆梨形切割祖母綠，她刻意戴在比手腕更上方的位置，輕易就被看見。

▲▼ 孫芸芸珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸同時搭配卡地亞LOVE手環18K白金，鑲嵌204顆共重1.99克拉的圓形明亮式切割鑽石，1,410,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

▲▼ 孫芸芸珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟疊戴4個手環，當中包括2款卡地亞LOVE手環。（圖／翻攝trinityliao IG）

而手腕處則顯露孫芸芸另一愛牌卡地亞（Cartier）著名的LOVE鑽石手環，沾了沙也不心疼，完全融入她的日常生活，此款手環也深受她的長女廖思惟喜愛，一次疊戴鑲鑽與未鑲鑽2款LOVE手環與其他閃亮手鍊，收服母女倆的LOVE手環誕生於1970年代紐約，設計師Aldo Cipullo巧妙結合兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，並點綴螺絲圖案，辨識度百分百。

▲▼ 孫芸芸珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲廖曉喬與老公董子淳到礁溪度假，她打扮時尚疊戴卡地亞手環。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

▲▼ 孫芸芸珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲廖曉喬戴卡地亞Juste un Clou玫瑰金鑲鑽手環，1,430,000元。

Aldo Cipullo另一名作為卡地亞Juste un Clou釘子手環，讓看似平凡的釘子變身為名貴的貴金屬橢圓手環。孫芸芸的小姑廖曉喬近日與老公董子淳到礁溪度假，即佩戴鑲有374顆總重約2.26克拉鑽石的玫瑰金Juste un Clou手環，並疊戴滿鑽的LOVE手環，「姑嫂團」眼光與品味雷同，度假裝扮好時髦。

►孫芸芸藏不住貴婦氣息　露一手卡地亞百萬LOVE手環

►孫芸芸15萬香奈兒愛心包連環撞　與女兒背同款兼曬逆天美腿

關鍵字：

亮珠寶, 孫芸芸, 廖思惟, 廖曉喬, BVLGARI, 寶格麗, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

林心如宅女裝大秀美腿　近3萬LV白T恤搭寶格麗包青春洋溢

林心如宅女裝大秀美腿　近3萬LV白T恤搭寶格麗包青春洋溢

具俊曄甜擁性感裸肩的大S　48萬勞力士潛水錶跟著搶鏡

具俊曄甜擁性感裸肩的大S　48萬勞力士潛水錶跟著搶鏡

凱特王子妃舊衣重穿白帥帥酷裝　致敬加勒比海移民貢獻 糖果色餐瓷好浮誇！　杯蓋點綴施華洛世奇水晶閃爆 沛納海聽到錶迷心聲推44毫米潛水錶　綠色陶瓷圈款人氣爆棚 皮克斯動畫主角變時尚串飾　《腦筋急轉彎》樂樂記憶球會發光 孫芸芸藏不住貴婦氣息　露一手卡地亞百萬LOVE手環 G-SHOCK 11萬的錶藏家好愛！　日本鎮定色彩「青墨」裝飾細節 楊謹華大分量原形食物早午餐曝光！　燙羊肉配薑絲、起床先喝薑茶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面