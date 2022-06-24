亮・珠寶／孫芸芸解放深溝驚人　戴355萬鑽石手環戲沙更狂

▲孫芸芸解放好身材穿香奈兒31,100元的彈性羅紋Jersey針織泳衣，搭配總值近355萬元的珠寶手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸在澳洲陪伴兒女，不時往海邊跑，昨她解放好身材曬南半球冬天的陽光，她穿上香奈兒（CHANEL）全套約31,100元的彈性羅紋Jersey針織兩截式泳衣，露出深邃的事業線讓網友驚嘆，更驚人的是她竟戴著總值近355萬元的珠寶手環戲沙，當中包括寶格麗（BVLGARI）要價2,139,000元的Serpenti蛇形鑽石手環，她說：「帶小蛇曬曬太陽。」

▲孫芸芸戴寶格麗Serpenti系列白K金鑲嵌祖母綠與密鑲鑽石手環，2,139,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG、品牌提供）

珠寶圈不少經典手環全被孫芸芸納為收藏，從小喜歡蛇的她沒有錯過寶格麗的Serpenti系列，不僅擁有華麗的珠寶錶，也珍藏蛇形手環，這回在澳洲海邊所戴的款式為繞單圈的白K金鑲鑽Serpenti手環，蛇眼處鑲嵌2顆梨形切割祖母綠，她刻意戴在比手腕更上方的位置，輕易就被看見。

▲孫芸芸同時搭配卡地亞LOVE手環18K白金，鑲嵌204顆共重1.99克拉的圓形明亮式切割鑽石，1,410,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲廖思惟疊戴4個手環，當中包括2款卡地亞LOVE手環。（圖／翻攝trinityliao IG）

而手腕處則顯露孫芸芸另一愛牌卡地亞（Cartier）著名的LOVE鑽石手環，沾了沙也不心疼，完全融入她的日常生活，此款手環也深受她的長女廖思惟喜愛，一次疊戴鑲鑽與未鑲鑽2款LOVE手環與其他閃亮手鍊，收服母女倆的LOVE手環誕生於1970年代紐約，設計師Aldo Cipullo巧妙結合兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，並點綴螺絲圖案，辨識度百分百。

▲廖曉喬與老公董子淳到礁溪度假，她打扮時尚疊戴卡地亞手環。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）





▲廖曉喬戴卡地亞Juste un Clou玫瑰金鑲鑽手環，1,430,000元。

Aldo Cipullo另一名作為卡地亞Juste un Clou釘子手環，讓看似平凡的釘子變身為名貴的貴金屬橢圓手環。孫芸芸的小姑廖曉喬近日與老公董子淳到礁溪度假，即佩戴鑲有374顆總重約2.26克拉鑽石的玫瑰金Juste un Clou手環，並疊戴滿鑽的LOVE手環，「姑嫂團」眼光與品味雷同，度假裝扮好時髦。

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