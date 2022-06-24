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這根「BV編織香蕉包」巨可愛！　一整排湖水藍托特好消暑

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▲BV,Moynat 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 持續翻玩經典的Intercciato編織元素 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

Bottega Veneta新任創意總監 Matthieu Blazy上任後，如何結合經典與創新是首要任務，最近在官網獨家推出Series 系列，持續翻玩經典的Intercciato編織元素，並宣告將在未來的每個月，釋出不同色澤與工藝手法的作品。打頭陣的BANANA肩背包，如香蕉般的可愛外觀，一定要搶先入手！

▲BV,Moynat 。（圖／品牌提供）

▲BV,Moynat 。（圖／品牌提供）

▲官網獨家推出 Series系列BANANA肩背包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta此次在官網獨家推出 Series系列持續深化編織理念，打頭陣發表的「BANANA肩背包」，外觀如同香蕉的兩側隆起的自然弧度，並加入細膩的編織手法以及金扣配件，手柄處融入三角Logo，以手拿包方式演繹，針對夏季迎來白色、碧璽藍以及亮橙橘。

▲BV,Moynat 。（圖／品牌提供）

▲BV,Moynat 。（圖／品牌提供）

▲以經典再現的CABAT與進化放大編織紋路的 PADDED CABAT 設計 。（圖／品牌提供）

品牌還以天空藍、油畫藍為主色，編織出寬大的托特包手提單品，在容量上絕對夠裝，以經典再現的CABAT與進化放大編織紋路的 PADDED CABAT 設計，讓喜愛立體編織的民眾有不同選擇空間。

▲BV,Moynat 。（圖／品牌提供）

▲Moynat全新系列雙面撞色皮革托特包 。（圖／品牌提供）

擅長玩轉色彩的法國百年品牌Moynat則是在近日迎來全新系列雙面撞色皮革托特包，提供五種大膽的撞色組合，內外為雙色皮革縫製雙面皆可使用，每只Duo Tote皆配有可拆卸的拉鍊式萬用夾，完美地放在包款底部。

關鍵字：

BV, Moynat, Series, BANANA

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