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模特兒戴「謎樣手指耳飾」走秀！厭世臉意外很搭　網：超想要

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記者鮑璿安／外電報導

2023春夏男裝周陣地來到巴黎，沒想到設計師品牌Y/Project秀上的一款耳飾成為了焦點，只見模特兒身穿各種解構服裝，佩戴手指形狀的耳環，近距離才發現耳飾竟然「豎起了中指」。對此，品牌創意總監也解釋了發想理念，來源於「當代惡意」，是對時尚諷刺性的持續探索。

Y/Project在巴黎舉行的 2023 年春季男裝秀，創意總監Glenn Martens讓模特兒佩戴超現實主義的手形耳環，巨大尺寸幾乎長達半張臉，而中指非常搶戲，分別有金、銀配色，可雙邊或是單邊佩戴，再搭配上模特兒專業的厭世臉一夕爆紅，讓網友紛紛表示：「戴著上班好爽」、「我要買」、「跟厭世臉好搭」。 

▲Y/Project 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Y/Project 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Y/Project 擅長解構以及丹寧單品。（圖／翻攝自品牌官網）

Glenn Martens在接受外媒訪問時，就談到這款中指耳環的發想，表示是一種當代惡意，他非常想邀請顧客一同享受服裝造型，並與它玩耍。Y/Project由設計師Yohan Serfaty 創立於2010年，鮮明的丹寧單品以及解構設計注入靈魂。本季還出現了許多玩味作品，包括巨大廓形的牛仔褲靴、漂浮感的飾品等，以及與Jean Paul Gaultier 合作的錯視印花，激蕩出創意火花。

關鍵字：

巴黎, 男裝周, YProject, 中指, 耳飾

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