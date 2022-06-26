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陳柏霖Outdoor陽光形象超圈粉　私下「男神穿搭」tag另一半學起來

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

近期台灣掀起一股實境綜藝熱，繼搭編先前介紹《來吧！營業中》中的楊銘威爆紅後，又有一位男神憑藉Outdoor陽光形象圈粉無數，他就是《極島森林》的「陳柏霖」！在《極島森林》中，陳柏霖不僅與最萌旅伴柴犬Afuri互動超逗趣，他更邀來眾多演藝圈好友包含：劉冠廷、郭雪芙、桂綸鎂等一起體驗台灣大自然以及戶外露營的美好，療癒的旅程也撫慰了不少觀眾的心。

▲陳柏霖私下穿搭高衣Q。（圖／IG@chenbolin，下同）

除了演員、主持人、新銳服飾品牌(A)NOWHRERMAN主理人等多重身份外，陳柏霖私下還以高衣Q聞名，慵懶又帶點文藝風格的穿搭在滿街複製人的街頭顯得格外吸睛！今番搭編也整理出陳柏霖的男神穿搭技巧，想要吸引心儀女孩目光，還不趕緊筆記。

#同色系穿搭撐出好比例

色彩斑斕的衣服固然耀眼，但卻相當考驗穿搭技巧，一但搭不好很容易散發廉價感！這時候不妨學陳柏霖運用One Tone同色系穿搭，不但能模糊身型，讓人忽略比例長短，同時也是適合懶人的必備技巧，隨便搭都不踩雷！如果擔心造型過於單調，也可適時利用配件或亮色系鞋款製造反差，讓層次感提升。

#異材質混搭超時髦

雖然陳柏霖私下愛用單品多為衣櫃常見基本款，但他卻相當懂得以多層次的疊加方式以及不同材質的交互運用增加服裝的機動性。像是素TEE或花襯衫外加上一件硬挺的夾克、西裝外套或是日系罩衫，看上去就很有質感，還大大削弱衣服本身的休閒感！

#花襯衫穿出新帥度

在電影《詭扯》中飾演「鋒哥」一角的陳柏霖經常以花襯衫出鏡，想不到他日常生活中同樣也是一名「花襯衫控」！許多男生畏懼穿花襯衫多半是因為搭不好容易給人台客的既視感，但只要學陳柏霖下身選穿「素面」褲款，相對就很安全！適時取捨身上的元素，或是利用疊加技巧，像是外搭西裝外套增加整體分量感，就能將難搞的花襯衫穿出高級氛圍。

#個性配件不可少

多數男生在炎熱夏季都僅以簡單的素TEE搭配短褲、牛仔褲外出，但這樣的搭配乍看之下確實有些乏味，這時候可以學陳柏霖搭配各式不同的帽款，像是：報童帽、紳士帽、毛帽等為造型畫龍點睛，且帽子亦能兼顧遮陽、顯臉小的作用，根本是夏日穿搭的加分神器！

Dappei 結語：

看完以上4招陳柏霖的穿搭技巧後，是不是又再次淪陷於他強大的魅力中啊？還不趕緊tag另一半學起來。

文字編輯：Lisa 

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 陳柏霖, 極島森林, Outdoor

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