女生「美式休閒穿搭」比想像中簡單　3個重點你也可以當帥辣妹

文／Dappei

在看美國校園劇的時候，除了嚮往開放、自由的氛圍，是不是也常常被他們的率性穿搭吸引？日系穿搭總是予人氣質內斂的形象，美式穿搭則讓人感到率性奔放，兩者當然各有千秋，或許你會認為因為同屬亞洲身形所以日韓系穿搭比較好駕馭，但其實美式休閒穿搭難度沒有想像的高，美國女生KIKA便是很好的範本，Dappei整理了「美式休閒穿搭要點」，這個夏天就突破自我當個歐美帥妹！









全身 oversize 的歐美帥秘訣

或許校園劇中女王蜂短裙、短T的辣妹形象深植你心，但其實全身oversize也是美式休閒穿搭很重點的穿法，簡單的寬褲、T恤就是新手入門公式，美式休閒都很簡約，不強調過多的層次，但這樣的穿搭隨處可見，要如何穿出美式休閒感就需要畫重點了。首先，可以選擇街頭感的圖樣TEE，便能讓風格瞬間反轉；再來，相較於日韓穿搭的低彩度，美式休閒則多以高彩度、飽和的顏色為主，紅色、寶藍色、水洗綠、紫色都是美式休閒的常見色，吸睛的顏色讓穿搭即便簡約也很有存在感。









短版幫穿搭加點小辣

另一個美式休閒穿搭公式不能不提寬褲X短版T了，這個公式的重點是短版T要貼身一點，微微露出女生柔美的線條，穿搭馬上像加了小辣！另一個重點是下身選擇高腰剪裁，遮住小腹也露出腰部最纖細處，不僅優化比例還能顯瘦。





像KIKA搭配高腰百褶短裙也是相同的道理，搭配寬版吊帶褲也很值得一學，因為寬鬆上衣或許會積一坨在吊帶褲裡破壞美觀，但貼身一些的短版上衣就沒有這個問題，還能小小露腰微辛一下。

KIKA的穿搭也有許多粉嫩色調的單品，但這些單品跟日韓比較不同的是日韓多以大地色為主，而歐美穿搭的低飽和單品則多是非常亮眼的鵝黃、草綠、薰衣草紫 ⋯⋯ 等等果汁色系，也是歐美穿搭常見的重點配色。









飾品提升份量感

如前言所提，美式休閒穿搭都較為簡約，但是會利用較浮誇的配飾來提升份量感，像是大耳環、亮色髮圈跟墨鏡等等，讓整體穿搭更具細節和完整。









Dappei 結語：

看完有沒有覺得美式休閒其實比日系穿搭更好駕馭，搭編很喜歡美式休閒穿搭，人生只追求帥，希望有一天被自己帥哭，氣質什麼的已經放水流，要加入搭編的歐美帥妹教嗎？

文字編輯：Sofie

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