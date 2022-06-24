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直播／跟大咖歌手走進英國鄉間老屋　6／24晚上9點看DIOR 2023夏季男裝秀

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▲DIOR 2023夏季男裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

巴黎男裝周正在進行，DIOR將在台灣時間6月24日晚上9點發表2023夏季系列，找來英國樂團The 1975主唱Matty Healy在英國鄉間老屋Charleston Farmhouse拍攝預告，以「Everything is art」（任何事物都是藝術）破題，藝術並不生硬，隨處都能感受。

DIOR男裝創意總監Kim Jones青少年時期曾到英國東薩克斯郡（East Sussex）的Charleston Farmhouse農舍旅行，對於與當地有深刻關聯、活躍於上個世紀初的英國文學藝術團體Bloomsbury Group深感興趣，也因此Matty Healy造訪該地，尋訪Kim Jones靈感的起點，他細細品味房舍內、院子裡的物件、擺設，甚至花草，認為藝術俯拾皆是，不同領域之間的碰撞更是很有意思。

▲DIOR 2023夏季男裝秀。（圖／翻攝DIOR IG影片）

▲英國樂團The 1975主唱Matty Healy為DIOR 2023夏季男裝秀拍攝預告。（圖／翻攝DIOR IG影片，以下同）

▲DIOR 2023夏季男裝秀。（圖／翻攝DIOR IG影片）
▲位於東薩克斯郡的Charleston Farmhouse房舍。

Matty Healy是英國樂團The 1975的主唱，2019年The 1975奪下全英音樂獎最佳英國團體、年度英國專輯，高人氣不在話下，為DIOR預告新系列，也是一種不同領域的碰撞，他轉發預告影片說到：「Charleston Farmhouse是我最喜愛的地方之一，在那裡，任何事物都是藝術。」6月24日晚上9點點開上方看大秀直播，一定更能感受此意。

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關鍵字：

直播, DIOR, 2023夏季, 巴黎男裝周, Kim Jones, Matty Healy, Charleston Farmhouse, Bloomsbury Group, The 1975

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