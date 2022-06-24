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Seiko入門GMT機械錶秀三地時間　萬元出頭價格太誘人

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▲▼ Seiko,MIDO 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Seiko 5 Sports增加GMT功能，SSK001K1黑面款腕錶（左）13,500元，SSK003K1藍面款腕錶13,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko定位在入門機械錶的Seiko 5 Sports系列，自2019年重整之後，首度推出GMT功能錶款，外型為品牌最受青睞的經典潛水錶款、1996年問世的Seiko「SKX」系列，搭載全新4R34機械機芯，PVD鍍色帶有金屬光澤的面盤共有黑色、藍色和橙色三種選擇，洋溢活潑氣息，定價13,500元極具競爭力。

▲▼ Seiko,MIDO 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Seiko 5 Sports GMT腕錶面盤以特殊鍍色技術展現金屬光澤感，橙色款13,500元。

Seiko「SKX」系列潛水錶的經典元素包括4時位置的錶冠、立體感的單向旋轉錶圈、五排鍊帶設計等，都在Seiko 5 Sports GMT腕錶上忠實呈現，但在細節上更加精進，包括鍊帶採霧面與亮面交錯設計、佩戴起來更舒適與服貼、錶殼透過拋光與刷紋交錯處理等；而功能上講求實用，不僅可以時針和24小時制GMT指針顯示2個不同時區的時間，還可以透過旋轉外圈顯示第三地的時間，指針與時標均塗有Lumibrite夜光塗料，在昏暗處也能輕易判讀。

▲▼ Seiko,MIDO 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲MIDO新款Ocean Star GMT腕錶，42,500元。（圖／翻攝MIDO官網）

瑞士腕錶品牌MIDO（美度）則壯大Ocean Star 潛水錶系列陣容，推出配備GMT 雙時區功能的腕錶，以鮮明的紅藍配色彰顯晝夜時間，也讓本地時間和家鄉時間清晰易辨，內載Calibre 80 自動上鍊機芯，具80小時動力儲存。

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關鍵字：

Seiko, MIDO

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