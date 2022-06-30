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天菜級潮妹「Fil小白」私服又酷又辣　3技巧穿出風格洩骨感身型

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文／Dappei

隨著自媒體當道，越來越多網紅和時尚部落客浮出水面，但真正能發揮影響力的卻寥寥無幾！今天莎編要介紹這位來自中國的「Fil 小白」本身擁有造型師、模特兒多種斜槓身份，由於時尚敏銳度相當超前，因此小白也受到不少大牌明星搶指定，甚至因此活躍於時尚圈，光是IG追蹤人數就逼近20萬，人氣不容小覷。

▲Fil 小白擁有造型師、模特兒多種斜槓身份。（圖／IG＠filxiaobai，下同）

小白的五官十分精緻，白皙肌膚配上極小的巴掌臉，時而厭世、時而甜美，任何造型都能被她完美消化，加上總是能將街頭風格混搭出獨有的味道，是當今不少女孩追捧的時尚教科書。究竟作為潮流女霸主的小白私下穿搭有多厲害？以下帶你一探究竟。

#印花款式刷存在感

多數女孩畏懼的滿版印花款式服裝對小白來說卻是造型加分利器！像是小白選擇的這件Gucci Logo圖騰西裝外套本身已經相當花俏，為了不讓視覺感變得雜亂，她也特別搭配同色系的吊帶褲，並上腳黑色後底皮鞋，會看起來更為協調。建議穿著鮮豔色彩的服飾時，不管你所搭配的是褲子還是上衣，都必須是以簡單顏色為主，例如：黑、白、灰色，才能平衡整體視覺。

#又酷又辣的「ABG Style

如今甜萌系妹子已不佔主流，又辣又酷的「ABG Style」反而在近期趁勢崛起！而「ABG Style」穿搭最大宗旨便是勇於展現自己的身材，不賣萌、不耍氣質，只在乎服裝能不能夠強調出身型曲線！小白天生體型也屬於纖細骨感的扁身，為了突顯女人味，除了服裝選用合身但不過份緊身的款式外，小白還會適時露出大長腿或螞蟻腰，藉此展現完美比例。

# 從配色著手事半功倍

雖然球鞋怎麼穿都不用擔心會出錯，但難免會給人過於單調的感覺，這時候不妨學小白找尋與鞋款相同色系的衣服或配件做混搭，不但可以省去外出想穿搭的時間，視覺上也比較統一。

Dappei 結語：

如今擁有一整櫃限量猛鞋或是爆款精品行頭已不稀奇，像小白這樣透過混搭技巧來彰顯服裝價值才配得上「潮流女帝」的稱號！喜歡小白穿搭的潮人還不趕緊將她列入追蹤名單。

文字編輯：Lisa 

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 私服, 穿搭

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