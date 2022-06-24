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讓人一開始就對你有好感　5個讓人緣更好的技巧

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲說話藝術很深奧，從概念上手最容易。（圖／unsplash、pexels）

編輯／借借

說話並不是一件簡單的事，雖然我們都懂得要如何用嘴巴發出聲音，但在複雜的人際關係社交中，只會用嘴說話顯然是不夠的，不過「要懂得說出恰如其分的話」，需要大量的人生與經驗累積，為了讓親友同事、甚至是陌生人都能對你印象良好，在溝通時只要把握幾個概念，絕對不會出錯。

▲大學生,學生,人際關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

想被人理解前，先試圖理解別人
跟人對話時要記住，這不是單向的「傳送模式」，每個人都渴望被別人理解，但誰要去當這個理解人的角色？將同理心拿出來，事情就會變得簡單得多，在發表你的看法之前，先開啟「接收模式」，理解對方的想法，之後再說出口的話會更準確、更有份量。

▲▼聊天,朋友,談心,郊外。（圖／取自免費圖庫pixabay）

讓對方明白「你理解了」
這是另外一個溝通重點，就是要讓對方知道你理解他的想法，對方接收到這點訊息，也會認為你已經充分聆聽他們的想法、意見或看法，自然就會對你的態度更加客觀，接受度也會更高，之後的交流也更加容易。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash.pexels）

注意自己的習慣
很多人都不知道，自己在別人說話時喜歡插嘴，或是不聽別人講完直接打斷，還有些人在別人說話時，都擺出一些漫不經心的態度，其實這些顯而易見的事，周遭所有人都很容易察覺，只有自己不知道而已。所以，審視一下自己有沒有這樣，然後從先聆聽別人說什麼來改進。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

不要以批評別人為目的
絕大部分的溝通是用來解決與面對問題，或者是來開啟一段關係的，不是為了要批評別人。當對方想了一些計畫或是想法，只會回答雞蛋裡挑骨頭的內容，對你沒有任何好處，多半情況下只會讓事情更糟。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

重要的事，最好是面對面談
再厲害的溝通科技跟清晰視訊，都沒有辦法像面對面一樣傳達完整的意思，如果這件事情很重要，最好是選擇面對面溝通，手機訊息無法窺探對方的說話語氣跟表情，而這對溝通這件事有決定性的影響。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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