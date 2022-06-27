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包．開箱／Balenciaga半月包換上丹寧更燒！　Y2K風格水鑽鉚釘太閃

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▲Balenciaga Le Cagole 系列包款換上丹寧水鑽新裝。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

夏季最適合入手什麼包款？想必「丹寧」元素在大家心目中呼聲很高，近期Balenciaga巴黎世家為熱門Le Cagole 系列換上丹寧水鑽新裝，圓弧的腋下包身不僅實用，加上閃閃發光的水鑽，帥又美一顆搞定！

▲杜娃黎波（Dua Lipa）、泰國《流星花園》女主角演繹Le Cagole。

Le Cagole 系列早已經洗版大家的IG多時，名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於」裝扮自己的時尚達人，以機車包變奏版強勢登場，圓弧形狀的半月腋下包，保留了鉚釘以及細長抽繩元素，搭配上垂墜的愛心鏡子以及小卡夾掛飾，很有復古Y2K風格，深受KOL喜愛。

▲Balenciaga 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲Le Cagole 系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Le Cagole 系列丹寧水鑽款式。（圖／記者鮑璿安攝）

隨著炎熱夏季到來，這次Le Cagole 系列換上了丹寧材質，以水洗磨邊的牛仔布遊走，創造品牌專屬的年代感。而鉚釘則包裹上閃閃發亮的水鑽元素，產生強烈碰撞效果，上手立刻奢華升級，加上掛鏡、卡夾也晉升丹寧配件，印上Balenciaga品牌標誌創造辨識度。

▲Balenciaga 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲Balenciaga 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲Balenciaga 丹寧HOURGLASS TOP HANDLE；托特包。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

此外，品牌招牌的Hourglass 沙漏包也有新裝，丹寧加上BB Monogram標誌簡直是最強組合，從品牌1990年代的典藏印花中汲取靈感，水準拉伸的雙B徽標與斜條紋交錯在一起，排列出重複的組合，完美遊走包身，同樣是新款矚目焦點。

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關鍵字：

包開箱, Balenciaga, Le Cagole, 丹寧

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