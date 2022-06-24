TWICE志效COS「女雷神」帥炸！　超緊身皮衣洩驚人S曲線

記者王則絲／台北報導

漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》即將在7月7日上映，預告中曝光娜塔莉波曼化身「女雷神」登場，讓全球影迷超期待。韓女團TWICE隊長志效近日以個人之姿登上《1st Look》雜誌，便COS成「女雷神」的造型，穿上超緊身的皮衣與洋裝作為英雄服勾出驚人S曲線，戴上頭盔並拿起「雷神之鎚」的模樣，簡直帥炸了！

▲TWICE隊長志效自上個月開啟了個人IG帳號。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）



TWICE近期讓每個成員都開設了個人的IG帳號，開始把重心轉往成員們個人的發展，其中成員娜璉還率先推出了首張單飛個人專輯，現正大舉宣傳中。而志效的個人IG在開通後，她變得更常上傳私下工作照與自拍照，短期之內吸獲了超過530萬粉絲，很有人氣。

志效於近日以個人的形式登上《1st Look》雜誌封面，與拍攝一般時尚大片不同的是，這次她竟是挑戰了COSPLAY。搭上漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》即將上映的熱潮，志效順勢扮成了「女雷神」，她先是穿上一件金線紡織的貼身洋裝，頭戴金屬網狀頭飾，很有古老歐風的氛圍，接著她又換上一套極緊身的黑色連身皮衣，胸前網狀鏤空微露肌膚，勾出傲人的S曲線身形。

此外，志效也嘗試了美漫角色的造型，將頭髮前半部染成金色，相當前衛，在妝容上也與平時的甜美風格迥異，畫上了紫色偏光的眼影妝容，瞬間營造出女戰士強大的氣場。影片中志效用手將雷神之鎚吸到手中、眼睛射出閃電的模樣架勢十足，帥氣的COSPLAY兼具時尚的演繹，讓粉絲們讚翻：「GOD志效太美了」、「她絕對是神沒錯」、「女雷神！我的英雄」、「太殺太帥了！」

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