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IKEA絕版品出清5折起　收納神物「移動推車」不到600元買回家

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▲IKEA絕版品出清。（圖／業者提供）

▲IKEA絕版品出清，有不少收納好物。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年兩次的IKEA絕版品出清又來了，目前氣溫越來越高，正好是IKEA夏季居家出清的時候，推出商品全部5折起，本次主打「收納類家具家飾」、「戶外桌椅與盆器」、「夏日慵懶家飾」3大主題，其中受不少居住在小空間民眾歡迎的移動置物推車，特價不到600元，還有可省下1,400元的懶骨頭跟5折排汗的雙人被套組，699元就能買到。

▲IKEA絕版品出清。（圖／業者提供）

▲NISSAFORS紅色推車，原價859元，內湖店特價549元。

IKEA絕版品出清優惠活動從即日起到7／20止為期約一個月，以長時間在家的輕鬆夏日為主軸，推出收納讓家清爽、可以擺放在陽台或自家庭院的戶外家具，讓大家可以透透氣，以及夏天氣溫高不想上班的慵懶家飾做主題，其中不乏許多知名受歡迎的系列釋出喔。

擁有簡約設計的EKET系列，是不少年輕族群喜歡的低調風格，出清收納櫃搭配門板設計的封閉式櫃體，關上後更能還給空間視覺整潔，原價2,390元，特價1,490元；長年經典熱銷、染白橡木款的BILLY三層書櫃，原價1,390元，特價990元，不到千元就能搬回家，此外附有輪腳設計的NISSAFORS紅色推車，提供置物空間之外，還能到處移動，移動彈性高，原價859元，內湖店特價549元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／業者提供）

▲BUSSAN兩用懶骨頭，原價3,499元，高雄店特價2,099元

而針對夏日居家，可以讓使用者盡情發懶的BUSSAN兩用懶骨頭，主打室內與戶外都能使用，還能依需求折疊成休閒椅或攤開變成躺椅，用法多元，原價3,499元，高雄店特價2,099元；原價2,699元的FJÄLLBRÄCKA雙人涼被，也推出1,690元的特價，採用隔紋縫線，可幫助透氣與排除濕氣，另一款SKUGGNÄVA雙人被套組，則採用棉質混黏膠纖維的特殊材質，號稱能吸汗並排走濕氣，原價1,399元，特價699元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／業者提供）

▲SKUGGNÄVA雙人被套組，原價1,399元，特價699元。

需要注意的是，本次IKEA絕版品出清有特定品項是針對分店獨家販售，若有看到想要的商品，建議先跟想前往的分店確認是否有商品庫存或特價優惠，才能避免白跑一趟喔。

關鍵字：

IKEA, 絕版品出清, 5折

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