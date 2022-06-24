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陳庭妮「這原因」甜讚胡宇威是很棒的另一半　加碼曝婚禮進度

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記者王則絲／台北報導

女星陳庭妮今（24日）出席平價女鞋品牌D+AF信義門市開幕活動，不免俗被問及婚禮籌備進度，她表示由於疫情還沒真的那麼明朗，擔心規劃好後反而告吹，所以目前進度真的算是個位數字％。另外陳庭妮也不忘甜蜜讚賞胡宇威，她提到有時穿衣顧慮身材缺點時，胡宇威反而會給她很大信心、鼓勵她，不會管她穿得怎麼樣，「這時候我就會覺得他是很棒的另一半。」

▲陳庭妮D+AF開幕活動。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮出席D+AF信義店開幕活動。（圖／品牌提供）

獲眾多小資女孩喜愛的D+AF，繼東區敦南門市、中山南西門市後，第三間實體門市選擇插旗在信義區，延續「最美鞋店」的稱號，斥資千萬打造了清新淡雅風格的空間，很適合女孩們拍美照。開幕活動上邀請到陳庭妮站台，她身穿白色蕾絲洋裝、搭配D+AF的尖頭涼鞋優雅現身。

▲陳庭妮D+AF開幕活動。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮D+AF開幕活動。（圖／品牌提供）

▲D+AF全新開幕信義店門市。（圖／品牌提供）

在宣布與胡宇威訂婚後，外界總是很好奇兩人的婚禮進度，今陳庭妮出席公開活動，不免俗也被問到這題，她則表示確實有在緩慢的規劃進行中，不過不可控因素實在太多，需要更多時間來準備：「目前進度真的算個位數字％，我覺得疫情現在還沒真的那麼明朗，有點緊張現在規劃得太透徹，到最後卻不能如期舉行。」、「我也稍微有點偏執，希望把婚禮辦到最完美，所以目前真的進度很緩慢。」

▲陳庭妮D+AF開幕活動。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮認為「涼鞋」是每到夏天她第一個會想購入的鞋款。（圖／品牌提供）

夏天到了，陳庭妮認為「涼鞋」是女生夏天必備的，像今天她便看上了D+AF熱賣已久的雲朵拖鞋，尤其是柔軟可愛的糖果色系，最讓她無法招架。陳庭妮今天也為女孩們指點迷津，「不能因為在一起久了就忘記打扮」，雖然女生打扮漂亮其實更多是為了讓自己開心，不過在用心整理自己的同時，也是維持情侶間新鮮感的方法。

▲D+AF。（圖／記者王則絲攝）

▲D+AF。（圖／記者王則絲攝）

▲D+AF糖果色涼鞋。（圖／記者王則絲攝）

而提到另一半對自己的穿衣風格會不會有不喜歡或不理解的時候？陳庭妮透露：「其實沒有，我覺得他接受度蠻大的。」她坦言反倒是自己有時會給自己設限，會不自覺放大身材上的缺點而不敢嘗試不一樣的服裝，「像我有時候就會覺得，因為我是扁身，會覺得我這個屁股比較寬啊，是不是要穿特定類型的剪裁，才能修飾身形。」這時候胡宇威就會跟她說：「不會啊！你看起來很好啊，你有運動看起來很結實、很健康，為什麼要遮起來呢？」這給了陳庭妮很大的信心與鼓勵：「這時候我就會覺得他是很棒的另一半。」

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關鍵字：

陳庭妮, D+AF, 涼鞋, 胡宇威, 婚禮進度

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