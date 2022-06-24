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徐睿知戴千萬蛇項鍊當最貴氣的復仇女　華服束出螞蟻腰氣場全開

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▲▼徐睿知 。（圖／翻攝tvN臉書）

▲徐睿知在《夏娃的醜聞》與裕善互飆演技，兩人一紅一綠的裝扮形成強烈對比。（圖／翻攝tvN drama臉書）

記者陳雅韻／台北報導

32歲南韓國女星徐睿知年4月被爆操控舊愛金正鉉對同劇的「少女時代」成員徐玄擺臭臉，重創形象，她沉寂近1年以《夏娃的醜聞》復出，演出為父報仇而玩弄男人的復仇女，雖然被酸「根本演自己」，但仍受到高度矚目，尤其劇中她華服、珠寶一套又一套相當吸睛，最新曝光的造型竟戴上要價1330萬元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti頂級珠寶鑽石項鍊，女神氣場全開。

▲▼徐睿知 。（圖／翻攝tvN臉書）

▲徐睿知穿綠色Elie Saab小禮服搭配寶格麗Serpenti系列頂級鑽石項鍊。（圖／翻攝tvN drama臉書）

▲▼徐睿知 。（圖／翻攝tvN臉書）

▲寶格麗Serpenti系列頂級鑽石項鍊，密鑲總重超過70克拉美鑽，約13,300,000元。

徐睿知在《夏娃的醜聞》佩戴不少一線珠寶品牌的經典作，包括法國珠寶品牌Boucheron的Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環、Chaumet的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑽石項鍊與耳環，此次則戴上寶格麗鑲嵌超過70克拉鑽石的Serpenti蛇形項鍊，和女星裕善互飆演技。

▲▼徐睿知 。（圖／翻攝tvN臉書）

▲徐睿知穿綠色Elie Saab小禮服的側邊立體花形裝飾很搶鏡。（圖／翻攝tvN drama臉書）

為襯托寶格麗千萬項鍊的氣勢，徐睿知身穿黎巴嫩高級訂製服設計師Elie Saab打造的綠色單肩小禮服，一邊露香肩、另一側則是誇張的花形荷葉邊裝飾，緞面腰帶則束出她的「螞蟻腰」，與她演出對手戲的裕善則穿腰部挖空的紅色洋裝，一綠一紅的造型形成搶眼對比。

▲▼ 徐睿知,秀智 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲徐睿知在《夏娃的醜聞》佩戴Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環。（圖／翻攝tvn_drama IG）

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關鍵字：

徐睿知, Boucheron, Chaumet, BVLGARI, 寶格麗

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