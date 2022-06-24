直播／愛馬仕湖水綠外套配涼鞋有點可愛　6／25晚上9點看男裝秀

▲愛馬仕2023春夏男裝秀，在巴黎登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）優雅又有玩心，無論男女裝系列皆是如此，2023春夏男裝秀在台灣時間6月25日晚上9點登場，先用預告影片給大家一點想像，畫面中模特兒穿著湖水綠色外套，配上長褲與涼鞋，流暢時髦又有些許可愛。

除了永遠是夢幻逸品的經典設計，愛馬仕每一季的新作也總是吸睛，2023春夏男裝預告中，模特兒身上的拉鍊外套帶有光澤，看似具有機能性，衣襬隨著行走律動，顯得輕盈，領子以棕色拼接，還可見到抽繩、扣子等細節，搭配卡其色長褲、涼鞋，一派悠然自在。

▲預告片中，模特兒穿著棕色與綠色拼接的外套，顯得輕盈自在。（圖／翻攝影片）

愛馬仕男裝從1988年開始，由設計師Veronique Nichanian執掌，至今已經34個年頭，她曾分享自己著迷於材質、面料，重視每個細節，也因此無論時代如何往前衝，愛馬仕總是踏著溫文且堅定的腳步，讓每次的新系列都既新鮮又不迷失於浪潮。

6月25日晚上9點，一起看2023春夏男裝秀的直播，看服裝、欣賞秀場的環節，也注意有什麼爆款包登場。

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