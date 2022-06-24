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一碰就痛！營養師傳授「遠離痛風4原則」，內臟和海鮮別多吃

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▲▼營養師傳授痛風飲食吃法。（圖／Pexels）

▲營養師建議酌量食用海鮮，避免痛風找上門。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少火鍋控一定都聽過「痛風鍋」，主打澎湃食材用料，讓人吃了覺得超滿足，營養師余朱青提醒，在吃開心之餘，小心這樣的飲食會招來痛風危機，提點大家謹慎飲食避免痛風，盤點5地雷和4原則必須好好遵守。

營養師余朱青分享，所謂的痛風就是體內尿酸過高，導致關節疼痛、腎臟代謝等問題，痛起來連碰都不能碰，就連吹風都難耐。營養師建議必須減少普林攝取，尿酸能順利排出很重要。

她舉例像是內臟、紅肉、海鮮、酒精和含糖飲料，必須酌量食用，幫助降低痛風機率，同時更列出4個飲食原則必須遵守，讓痛風不要找上門。

#補充足量的水

多喝水能幫助體內代謝，順利排出身體中囤積的廢物。

▲▼營養師傳授痛風飲食吃法。（圖／Pexels）

#多吃高維生素C蔬果

營養師分享，高維生素C蔬果果能促進尿酸排出，像是芭樂、橘子、彩椒都是好選擇。

#補充抗氧化食物

抗氧化食物能抑制身體的發炎反應，像是櫻桃、藍莓和青花菜都很好。

▲▼營養師傳授痛風飲食吃法。（圖／Pexels）

#攝取乳製品

乳製品也能夠加速尿酸代謝，避免體內尿酸過高，像是牛奶、優酪乳和優格多多補充無妨。

▲▼營養師傳授痛風飲食吃法。（圖／Pexels）

▲（圖／翻攝自營養師余朱青）

營養師最後也提醒，若是痛風發作頻繁，應配合醫師指示服藥，再搭配飲食調整，幫助降低體內尿酸濃度。

關鍵字：

痛風, 飲食, 營養師

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