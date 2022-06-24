fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師揭「讓你白花錢」的5種美容保養品　沒效還可能傷身

>

▲▼ 皮膚科醫師揭5種可以不買的護膚品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲想有好肌膚不一定要花大錢買高價美容保養品。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

不少女生為了維持肌膚好狀態，在保養美妝品上花錢不手軟，但知名皮膚科醫師廖苑利就透露，其實有些美容護膚品是智商稅，不一定多有效，有的甚至對身體不好！像是以下5種產品，廖醫師就表示其實可以不用買，別白花錢肌膚也沒變好。

▲▼ 皮膚科醫師揭5種可以不買的護膚品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃軟膜粉

軟膜粉裡主要的成分是玉米澱粉、水、石英等，不同的顏色都是由色素調成的，當敷完軟膜揭開後覺得皮膚變好了，其實是因為皮膚被泡白了。

＃美容儀

美容儀雖然不是智商稅，但是美容儀的種類有十幾種，且由於能量較小，需要堅持持續的使用，對於常做一天忘兩天的人來說，如果無法堅持一週2～3次以上，幾乎等於是擺設。

＃高價洗面乳

廖醫師表示，洗面乳其實沒必要一定要追求高價、貴婦品牌，選擇適合自己的胺基酸潔面產品就可以了。洗面乳是一個消耗品，停留在臉上的時間也只有約30秒，很難達到其他保養作用。

＃防曬噴霧

噴霧式的防曬產品，噴出後很難有效成膜，且噴出來的氣體吸入體內後，很可能會引起肺部不適、咳嗽，甚至呼吸困難，有些甚至含有無法分解的二氧化碳顆粒，日積月累會引起身體病變。

▲▼ 皮膚科醫師揭5種可以不買的護膚品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃頸霜

廖醫師表示，想徹底消除頸紋，單靠護膚品是很難達到的，沒有必要特別買頸霜，平時保養時帶到頸部即可，尤其現在大多數人都是低頭族，想要淡化頸紋，可以從生活習慣和醫美上去改善，平時可多拉伸頸部、減少長期低頭折脖子等行為。

►皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

►亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

►吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物　鮭魚抗老又能防粉刺

關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 美容產品, 浪費錢, 沒效, 智商稅, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

偷偷喜歡著你！12星座的「告白潛台詞」　射手只想討你開心

偷偷喜歡著你！12星座的「告白潛台詞」　射手只想討你開心

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

秒懂了！營養師揭「夏季比冬季容易胖」的4大原因，超多人都中

秒懂了！營養師揭「夏季比冬季容易胖」的4大原因，超多人都中

拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實 大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她 皮膚科醫師揭「讓你白花錢」的5種美容保養品　沒效還可能傷身 爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格 容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在 IKEA絕版品出清5折起　收納神物「移動推車」不到600元買回家 「正能量炸裂」星座TOP 3！第一名面對挫折自帶金剛不壞之身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面