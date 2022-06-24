皮膚科醫師揭「讓你白花錢」的5種美容保養品　沒效還可能傷身

▲想有好肌膚不一定要花大錢買高價美容保養品。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

不少女生為了維持肌膚好狀態，在保養美妝品上花錢不手軟，但知名皮膚科醫師廖苑利就透露，其實有些美容護膚品是智商稅，不一定多有效，有的甚至對身體不好！像是以下5種產品，廖醫師就表示其實可以不用買，別白花錢肌膚也沒變好。

＃軟膜粉



軟膜粉裡主要的成分是玉米澱粉、水、石英等，不同的顏色都是由色素調成的，當敷完軟膜揭開後覺得皮膚變好了，其實是因為皮膚被泡白了。

＃美容儀



美容儀雖然不是智商稅，但是美容儀的種類有十幾種，且由於能量較小，需要堅持持續的使用，對於常做一天忘兩天的人來說，如果無法堅持一週2～3次以上，幾乎等於是擺設。

＃高價洗面乳



廖醫師表示，洗面乳其實沒必要一定要追求高價、貴婦品牌，選擇適合自己的胺基酸潔面產品就可以了。洗面乳是一個消耗品，停留在臉上的時間也只有約30秒，很難達到其他保養作用。

＃防曬噴霧



噴霧式的防曬產品，噴出後很難有效成膜，且噴出來的氣體吸入體內後，很可能會引起肺部不適、咳嗽，甚至呼吸困難，有些甚至含有無法分解的二氧化碳顆粒，日積月累會引起身體病變。

＃頸霜



廖醫師表示，想徹底消除頸紋，單靠護膚品是很難達到的，沒有必要特別買頸霜，平時保養時帶到頸部即可，尤其現在大多數人都是低頭族，想要淡化頸紋，可以從生活習慣和醫美上去改善，平時可多拉伸頸部、減少長期低頭折脖子等行為。

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