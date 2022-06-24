超輕盈！夏季「最新粉底液」盤點，上妝同時養膚

▲夏季粉底液越來越全能，輕盈持妝已是基本條件。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫越來越高，你的底妝準備好迎接炙熱的酷暑嗎？台灣的夏天十分潮濕悶熱，而且再加上需要長時間佩戴口罩，如果底妝不夠輕盈遮瑕，摘下口罩的肌膚絕對慘不忍睹，盤點夏季底妝新作，幫你打造上質肌膚質感。

▲Sisley 輕裸水感精華粉底液，30ml，2,800元。

超水感質地，以滋養的植物保濕精粹為基底，加上獨家頂級潤澤爆水科技，讓底妝保濕潤澤透氧，結合頂級維他命光感複合物，為肌膚注入養分，不只上妝還讓臉龐透出光澤。

▲I'M MEME 我愛零暗沉奶霧持久粉底液，50ml，590元。

專為亞洲膚色與膚質設計的粉底液，不只擁有可愛霧面瓶身，更兼具清爽好推勻、自然零粉感、保濕零暗沉，搭配可疊加的遮瑕力，輕盈不厚重，如第二層肌膚般服貼舒適。

▲YSL 恆久完美無瑕持妝粉底，25ml，2,600元。

明星底妝再升級，此次針對亞洲人推出全新11色，妝感更輕盈，完美妝容更持久，讓底妝不只能夠零色差、零妝感，持久同時完美遮瑕。

▲MAYBELLINE FIT ME反孔特霧粉底液 全新升級PRO版，30ml，469元。

一口氣推出10款色選，以創新最輕粉體，8倍速吸油抗氧化，完妝後能持妝14小時，完美遮蓋毛孔且不暗沉，解決油肌、混合肌常見出油脫妝問題，輕鬆打造微霧奶油肌。

▲BIO UP 玫瑰膠原超防護粉底精萃。

質地輕盈絲滑好推勻，首創CRD+T微臻科技，分階段釋放頂級珍稀保養精華，隱形毛孔不卡粉同時具高規格防曬功能，防曬和養膚一次完成。