夏日必備5款「涼感保養」！幫肌膚頭皮降溫還能防出油

▲涼感保養能幫助減緩夏季肌膚悶熱不適。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

夏季氣溫不斷飆高，悶熱到讓人受不了，是不是連保養都提不起勁？不少品牌都有推出自帶降溫效果的涼感保養小物，從保濕噴霧、泥膜到洗髮精都有，快來幫肌膚、頭皮降溫消暑，讓夏日保養變得涼爽又療癒。

▲怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧(沁涼限定)，80ml，NT$800。



一推出就大熱賣的彈潤瞬效超微噴霧，今年夏天限定推出「沁涼限定版」，額外添加獨家薄荷複合物，有效舒緩肌膚並賦予持續性的沁涼感，搭配美容液＋美容油雙層配方和膠原蛋白複合成分，為肌膚降溫同時更肌膚注入保濕抗老滋養成分。

▲DEW 薄荷鼠尾草香氛皂泥膜，90g，NT$1,050。



一推出就好評熱賣的DEW薰衣草香氛皂泥膜，今年夏季推出2款全新限定香氛「薄荷鼠尾草」和「玫瑰天竺葵」，其中薄荷鼠尾草香氛皂泥膜添加帶來清涼感的歐薄荷、綠薄荷和放鬆感的快樂鼠尾草等天然精油，可溫和淨化老廢角質，使肌膚重現光滑，同時柔潤肌膚。

▲Daleaf 鞏固髮根 沁涼薄荷洗髮精，250g，NT$963。



韓國高人氣純素頭皮保養品牌「Daleaf達莉芙」登台，首波推出正適合夏季的「鞏固髮根沁涼薄荷系列」，100%天然薄荷油青蘋萃取物，能冷卻鎮靜悶熱頭皮，更添加去角質水楊酸、菸鹼醯胺、維生素原B5等保養成份，滋潤頭皮髮絲，同護理角質。

▲RMK 煥膚美肌露(沁涼凝露型)，150ml，NT$1,400。



涼感的凝膠質地，能清新舒緩調理肌膚，塗抹瞬間會化為水感液狀，迅速滲透肌膚，添加西洋梨發酵菁華、鼠尾草菁華和魚腥草菁華、金銀花菁華等等的保濕成份，舒緩肌膚兼具保濕效果，同時帶有香辛調與粉嫩的淡雅香氛。

▲舒潔 舒涼冰巾，18抽，NT$129。



舒潔以獨創舒涼配方推出全新「舒涼冰巾」，可降低體感3℃並持續散發沁涼舒爽感受，添加金盞花吉蘆薈萃取，舒緩肌膚悶熱，搭配天然紙漿布，柔軟親膚，還帶有清新花香調，解決汗濕黏膩的悶熱危機。

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