Lisa機場「露一截腹肌」耍辣！輕鬆帥過一旁穿很多的朴寶劍和V

記者王則絲／台北報導

巴黎男裝周於21日如火如荼展開，24日BLACKPINK成員Lisa與BTS防彈少年團成員V（金泰亨）以及男星朴寶劍，一同搭乘飛機前往將在本週日舉行的壓軸CELINE大秀，機場捕捉到Lisa穿著短版Hoodie，秀出一截緊實的腹肌線條，對比一旁穿很多的朴寶劍與V，Lisa輕鬆帥過他們。

Lisa身為CELINE的首位全球代言人，絕對是秀場上最重要的貴賓，行程忙碌的她，月初時才在巴黎與安海瑟薇、琵豔卡喬普拉出席寶格麗發表會，返回韓國後沒多久，又要從機場出發去巴黎了。

Lisa的機場穿搭一向是粉絲們的焦點，這天她穿著全套CELINE現身機場，身上一件馬甲式設計的Hoodie，讓她露出一節腹肌線條，招牌的螞蟻腰實在百看不膩，下身搭配直筒皮褲與球鞋完成帥氣的舒適街頭風造型，肩上背的則是已出鏡十分多次的CELINE Matelassé Monochrome手袋。

先後抵達機場、同樣準備前往看秀的朴寶劍與V，則是分別穿著拼接的棒球外套搭配牛仔褲，以及豹紋印花襯衫的造型現身，兩位人氣也很高的韓流男神，對比Lisa顯得穿得很多，讓Lisa不費力成為機場又帥又美的最大焦點。

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