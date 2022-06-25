巴黎男裝周／LV包太狂！紙船、麵包袋都有　姜棟元穿緊身褲秀大長腿現身

記者林明瑋 / 綜合報導

如果說LOUIS VUITTON（路易威登）2022秋冬充滿對已故男裝藝術總監Virgil Abloh的懷念，那麼2023春夏，是帶著Virgil的精神飛得更高更遠。

▲羅浮宮中央廣場，搭起了LV樂園，黃色如雲霄飛車軌道的伸展台、紅色氣球，滿滿的童心。（圖／品牌提供，以下同）

大家都在猜測會由誰接掌LV男裝，至今未有答案，2023春夏系列命名為「Strange Math」，由男裝設計團隊操刀，將Virgil Abloh為LV打造的8季作品內化再延伸，成為「Collection∞」，而無限符號∞，正像是8的另一種樣貌，整場秀藏著許多與Virgil Abloh有關的密碼，有趣的連結令人著迷。

▲韓星姜棟元一身黑卻很有層次，緊身貼腿褲秀出筆直長腿。





▲大賈斯汀與老婆潔西卡貝兒相偕看秀。

LV在羅浮宮中央廣場，搭起了大型遊樂園，大賈斯汀（Justin Timberlake）與老婆潔西卡貝兒（Jessica Biel）、穿著貼腿褲秀出筆直長腿的韓星姜棟元等眾多大明星都是座上賓。黃色如雲霄飛車軌道的伸展台，也是《綠野仙蹤》故事中通往奧茲國、完成夢想的黃磚路，兩旁地上有巨型紅色氣球裝飾，加上紙飛機、積木、玩沙工具等各式玩具出現在服裝上，甚至有「紙船包」、「貨車包」，在驚呼可愛之餘，內心彷彿也出現了聲音：「嘿，大人們，不要忘記小時候的夢想，不要放棄追尋的勇氣。」

▲摺紙船、可愛的小工具等，裝飾在服裝上。



▲佛羅里達農工大學的樂隊與旗隊開場。（圖／翻攝影片）





▲饒舌歌手Kendrick Lamar出席並演唱。





▲超大音響背包，代表了音樂存在於各個角落。

大秀由佛羅里達農工大學的樂隊與旗隊開場，充滿大學生的熱情活力，當模特兒走上伸展台，坐在觀眾席頭排的饒舌歌手Kendrick Lamar拿起麥克風現場演唱，其間不斷出現歌詞「Long live Virgil」，為系列下了註解。音樂在整場秀中扮演重要角色，除了開場的樂隊與饒舌演唱，兩名模特兒背著超大的「音響後背包」，反應了設計團隊喜歡大放音樂的性格，代表音響應該出現在各個角落，所有地方都有音樂。

淺紫色是服裝的起點，別以為只是西裝搭配寬褲這麼簡單，其實處處是細節，西裝袖口與襯衫下襬，是不收邊的鋸齒剪裁，法式花園中的薊花是浪漫的存在，以刺繡、印花等不同手法呈現，也讓扣子變得更有趣。許多來自過去8季的設計靈感，例如2019春夏，Virgil Abloh加入後第一季作品中的超大立體口袋、2022春夏的棒球外套、蓬蓬紗裙等，經過團隊的重新翻轉延續。

▲淺紫色西裝細節滿滿。





▲薊花、法式花園，以各種手法出現在系列中。





▲棒球外套、蓬蓬裙，令人印象深刻。





▲毛毛的大口袋相當醒目。

精彩的包款引人會心一笑，這是過去Virgil Abloh拿手特色之一，飛機、報紙、咖啡紙杯都曾被他變成包包，果然，2023春夏秀預告中，由小提箱變身的貨車包只是冰山一角，色塊組成的小屋子、中國餐廳裡的幸運餅乾、寫著「Freshly Baked」且有透明窗的麵包袋等，件件令人驚喜。

▲各式包款怎麼看怎麼可愛。

秀近尾聲，模特兒們手拉彩虹布幔進場，呼應著Virgil Abloh加入LV後第一場秀的彩虹伸展台，過去的畫面浮現腦海，Virgil的精神仍在，如同帽子或鞋帶上的可愛立體字「Boyhood」，每個人都會長大，但永遠要保持年少時對世界的好奇與真心。

▲模特兒們拉著彩虹布幔謝幕。

▲鞋帶、帽子上都有「BOYHOOD」字體裝飾。

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