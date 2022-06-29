統領廣場「滿500折200」超划算攻略必學！買滿3000元還能抽Switch

時尚中心／桃園報導

天氣不斷突破高溫，這天來到桃園統領廣場避暑兼逛街，發現現在統領廣場中的許多店家品牌，都有和支付平台APP「Atome」合作，只要透過Atome付款便享有零利率分三期，且即日起至7／31首次使用Atome結帳滿500元就能現折200元，當日消費滿3,000元更可兌換統領威秀電影票，以及獲得Switch Lite抽獎機會！

▲桃園統領現在許多店家都有與支付平台Atome APP合作，即日起至7／31首次使用Atome結帳滿500元就能現折200元，當日消費滿3,000元更可兌換統領威秀電影票，並獲得Switch Lite抽獎機會（消費滿3,000元的滿額禮不限新舊客）。



正好為了夏日能自信地穿背心、短褲，最近開始有了運動的目標，這天首要任務就是添購運動鞋，所以第一站來到桃園統領B1的adidas，現場標示能使用Atome結帳，我便立刻下載、兩分鐘完成綁定，由於是首次使用，滿500元就能享有現折200元的優惠，便宜入手了運動鞋，讓我決心運動的第一步有了好的開始。

▲在adidas買了一雙球鞋，第一次用Atome付款立刻就享有滿500元現折200元的優惠。（圖／記者湯興漢攝）



聽說1樓最近新開了一間KlassiC.，當然要來湊湊熱鬧，像這種能夠快速取件的眼鏡店，實在方便到讓人腦波一弱便下手了，我也不例外，KlassiC.的眼鏡都很時尚有型，不單純是物理上矯正視力的功用，更是時尚單品，逛個一圈就挑中好多喜歡的，最後帶了一支回家，同樣能運用Atome付款，分三期下來心裡感覺上更沒負擔。

▲KlassiC.的眼鏡時髦好看，讓人忍不住腦波一弱就下手了，等待配鏡時間正好還能上樓逛逛。（圖／記者湯興漢攝）



而等待眼鏡製作的時間不能浪費，我上2樓逛逛，走進時尚包包平台uniarts在這開設的概念店，裡頭的商品風格很多元，包括質感品牌ZODENCE、都會風RABEANCO以及日系品牌CILOCALA和Why都能在這找到；然後3樓的二手專賣店2ndSTREET則是我私下超愛逛的店，店內銷售約1萬2千件的精選商品，涵蓋許多設計師單品或精品物件，雖是二手但是狀態都經過把關，在這絕對能挖到寶藏。這兩間店家也全都能使用Atome結帳，不知不覺消費也超過了3,000元，晚些就可在服務台兌換統領威秀電影票，還獲得了一次Switch Lite抽獎機會！

▲桃園統領3樓的uniarts和2ndSTREET也都能使用Atome付款。（圖／記者湯興漢攝）



桃園統領4樓的誠品近日改裝新登場，這裡有藏書量最豐富的兒童館，並結合文創平台expo，販售設計飾品配件、居家香氛、裁縫手作等各創意生活品牌，是個安靜、悠閒又能殺時間的好去處，時間一分一秒過去，又默默拿了幾樣東西結帳，發現連誠品都能使用Atome，成為我今日份的小確幸。

▲4樓誠品全新改裝完成，各種書籍還有文創生活用品超好逛，買再多也不用怕，因為用Atome付款就能無痛分三期。（圖／記者湯興漢攝）

【Atome使用方法】

下載APP並註冊帳號► ► ►綁定支付方式► ► ►執行身份驗證

▲Atome下載使用步驟。