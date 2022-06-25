泫雅傲人上圍差點曝光！巴黎街頭頂「阿嬤爆炸頭」引網友兩極評價

記者王則絲／台北報導

有「性感小野馬」之稱的韓女星泫雅，日前與未婚夫Dawn（金曉鐘）搭機前往巴黎，準備參加LOEWE的2023春夏男裝大秀，趁著工作前的空檔，泫雅也來了趟悠閒的小旅行，在最新貼文中，她竟是燙了一顆「阿嬤爆炸頭」，引來網友兩極評價，不過一件平口上衣再度讓她的傲人上圍差點曝光，依然如同以往火辣撩人。

▲泫雅於近日前往巴黎，準備參加LOEWE品牌大秀。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



泫雅在去年出任LOEWE全球品牌大使，平時有點搞怪獵奇又可愛的風格，與品牌設計師Jonathan Anderson不謀而合，因此深獲品牌青睞，這回則是受邀參加LOEWE 2023春夏男裝大秀，泫雅便提前抵達巴黎，並先悠閒的度假幾天。

▲泫雅性感穿搭現身巴黎街頭。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



而這幾天泫雅不忘盡代言人之職，頻頻Po穿搭文帶貨，她先是背上LOEWE的Luna肩背包，接著在最新街拍中，泫雅穿著平口的西裝設計套裝，延續大膽尺度的穿衣風格，傲人上圍呼之欲出，一個彎腰甚至差點要曝光，全身米色造型身上背著LOEWE新款橘色Amazona 16小方包做為亮點，讓她集性感與可愛於一身。

▲泫雅頂著一顆「阿嬤爆炸頭」，引起網友兩極評價。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



此外，泫雅還忽然頂著一顆「阿嬤爆炸頭」的髮型出現，對著鏡頭擺拍，看起來相當調皮可愛，許多網友們以為她是真的燙了這顆浮誇的復古捲髮，在留言區引起兩極評論，有人直喊：「不要這樣」、「這太過頭了」也有人支持：「泫雅不管怎樣都好可愛」、「捲髮也好看」不過其實這顆「阿嬤爆炸頭」應只是假髮而已。

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